Les codes de conduite ne doivent pas être ignorés – Shaw Local

Pour l’éditeur:

En novembre 2019, les six organismes fiscaux locaux qui représentent la communauté d’Oswego ont signé un accord intergouvernemental. L’accord impliquait le village d’Oswego, le canton d’Oswego, le district de la bibliothèque d’Oswego, le district de protection contre les incendies d’Oswego, le district du parc d’Oswegoland et le district scolaire de l’unité communautaire 308. L’accord comporte d’importants conflits d’intérêts et devrait être interrompu immédiatement et réécrit. d’une manière objective et exiger immédiatement une représentation juridique indépendante par chaque organisme fiscal individuel.

Cependant, dans cet accord, tel qu’il a été copié exactement tel qu’il a été écrit, il est indiqué ce qui suit à l’article 13, sous l’annexe A : “Rien de contenu dans le présent accord, ni aucun acte de l’un des gouvernements respectifs en vertu du présent accord, ne sera réputé ou interprété par l’une des parties aux présentes ou par des tiers, pour créer toute relation de tiers bénéficiaire, mandant, mandataire, société en commandite ou en nom collectif, coentreprise ou toute association ou relation impliquant l’un des gouvernements. En outre, rien dans le présent accord ne doit être interprété comme donnant à un gouvernement un contrôle sur les employés de l’autre ou comme impliquant un pouvoir de diriger les employés de l’autre organisme gouvernemental, qu’aucune entité ne peut exercer. »

Je crois que tous ceux qui représentent nos organismes fiscaux locaux dans notre communauté doivent lire et mieux comprendre cette section beaucoup plus clairement. Ceux qui représentent chacun de nos organismes fiscaux doivent appliquer publiquement cette section contre ceux qui pourraient tenter de violer cette section de l’accord. Ce sont les contribuables de cette communauté qui devront payer pour les enjeux, les problèmes et les conflits d’intérêts créés par un manque de transparence et de responsabilité de ces ententes. De plus, les codes de conduite ne doivent pas être ignorés par ceux qui représentent chaque organisme fiscal au nom de nous tous.

Avec des centaines de millions de dollars de nouveaux développements, d’infrastructures et de croissance sur nous, il est impératif que la communauté soit représentée de manière juste et équitable pour le meilleur résultat pour tout le monde. Les conflits d’intérêts doivent être annoncés au début de toute réunion du conseil d’administration de cette communauté.

David Edman

Oswego