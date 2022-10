Les cocktails en conserve deviennent plus populaires que les pétillements de Seltz durs

L’eau de Seltz dure a perdu son effervescence. Désormais, les cocktails en conserve font le buzz.

Aussi connues sous le nom de cocktails prêts à boire ou RTD, les boissons en canette ont été la catégorie de spiritueux à la croissance la plus rapide l’année dernière, avec 1,6 milliard de dollars de revenus. C’est une augmentation de 42% par rapport à l’année précédente, selon le Distilled Spirits Council des États-Unis. À titre de comparaison, les ventes de seltz dur ont diminué de 5,5 % au cours de la dernière année, selon les données de NielsenIQ, une société d’études de marché.

De plus en plus de compagnies de bière se lancent dans l’engouement pour les cocktails en conserve, produisant des versions prémélangées de margaritas, de pina coladas et de daiquiris.

Jeudi, Molson Coors – le brasseur de Coors Light, Miller Lite et Blue Moon – a annoncé qu’il développait Topo Chico Spirited, une nouvelle gamme de cocktails en conserve à base de spiritueux comme la tequila et la vodka. La société n’a pas révélé les trois saveurs qui arriveront l’année prochaine sur les marchés américains, mais a déclaré que les boissons seront calquées sur des “cocktails familiers” déjà trouvés dans les “menus des bars et des restaurants”.

Dans un rapport récent, DISCUS a expliqué pourquoi tant d’entreprises, en particulier les fabricants de bière traditionnels, entrent dans l’espace. Le rapport a révélé que 94 % des consommateurs choisissent les RTD parce qu’ils offrent leur choix de saveur préféré, et 92 % ont déclaré que c’était parce qu’ils étaient pratiques. Quatre-vingt-deux pour cent ont dit, simplement, que c’est parce qu’ils ont meilleur goût que la bière.

“Les consommateurs américains privilégient de plus en plus la commodité, le goût, la variété et la qualité dans leur choix de boissons”, a déclaré Robert Blizzard, associé de la société de recherche Public Opinion Strategies, qui a collaboré avec DISCUS sur le rapport.

Bien que le marché des cocktails en conserve ne représente encore qu’un pourcentage relativement faible des ventes totales d’alcool aux États-Unis – seulement 4,6% en 2021, selon le rapport – la catégorie devrait connaître une plus grande croissance à mesure que les entreprises de bière continuent d’entrer dans l’espace et d’offrir aux consommateurs même plus de variété dans les cocktails pleins de saveurs qu’ils peuvent boire à la maison ou sur le pouce, sans mélanger ni mesurer. (Les ventes de bière n’ont pas diminué, selon DISCUS, mais la boisson perd des parts de marché.)

Au cours de l’été, Heineken et le fabricant de tequila Dos Equis, a lancé un cocktail en conserve de margarita de style classique à base de Tequila Blanco et de jus de citron vert.

“Amener une grande marque dans une catégorie à croissance rapide où toutes les marques ne sont pas immédiatement reconnaissables est une grande opportunité”, a déclaré Jonnie Cahill, directeur marketing de Heineken.

Cahill a déclaré que le cocktail était un succès.

“Le taux de vente par magasin dépasse nos attentes. C’est presque le double de ce que nous attendions”, a déclaré Cahill, ajoutant que la société espère s’étendre à d’autres États et introduire plus de saveurs après ce “début prometteur”.

Le plus grand brasseur du monde, le propriétaire de Budweiser Anheuser-Busch Inbev, connaît également le succès avec son incursion dans l’espace. Le brasseur – également connu pour ses marques Stella Artois et Michelob Ultra – a annoncé en mars qu’il élargirait son portefeuille “au-delà de la bière” grâce à son acquisition de Cutwater Spirits. Ses trois nouveaux cocktails comprennent de l’eau de ranch, du mojito à base de rhum et de la vodka soda.

Fabricio Zonzini, président de l’unité Beyond Beer d’Anheuser-Busch, a déclaré que bien que la société n’ait pas abandonné l’eau de Seltz, “les spiritueux RTD à croissance rapide continuent de devenir un domaine d’intérêt plus important pour nous, Cutwater étant notre priorité absolue”.