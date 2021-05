Les cocktails artisanaux en conserve de Ranch Rider Spirits ont explosé pendant la pandémie

Brian et Quentin à Ranch Rider Spirits. Source: Esprits de Ranch Rider

La gamme de cocktails Ranch Rider Spirits est à peu près aussi texane que possible. Construits et élevés dans le cœur animé d’Austin, au Texas, les cocktails en conserve sont le métier des cofondateurs Quentin Cantu et Brian Murphy. Esprits de cavalier de ranch propose quatre cocktails artisanaux typiquement texans sans conservateurs ni additifs dans de simples canettes de 12 onces. Cantu, originaire du Texas, a effectué un séjour de 6 ans à Washington, DC, où il a travaillé dans la politique avant de partir pour le Lone Star State en 2016. Désireux de changer de carrière, il s’est inscrit à la University of Texas McCombs Business School où il a frappé un amitié avec Murphy. « Je pense que nous avions vraiment envie d’apprendre de nouvelles compétences en dehors des cours et en dehors de nos précédentes carrières », a déclaré Cantu à CNBC. Équipés des bases des affaires, Cantu et Murphy ont lancé leur première entreprise – un camion de restauration qui offrait des options plus saines aux étudiants sur le vaste campus de l’UT. «Nous partions à 6 heures du matin, allions acheter de la nourriture, cuisinions ce jour-là, puis nous allions en classe et recommençions avec très peu de sommeil», a raconté Cantu, expliquant que les deux avaient lancé l’entreprise tout en complétant un programme complet. charge de cours du programme de MBA exigeant de UT. Alors que les demandes ont augmenté pour les repas préparés à bord du camion de nourriture « Ranch Hand » affectueusement surnommé, Cantu et Murphy ont élargi l’entreprise pour inclure une offre de cocktails faits à la main. « Je pense que nous avons en quelque sorte touché un nerf », a expliqué Cantu à propos du succès relativement rapide. « Nous avons satisfait une grande partie de la demande inconnue des consommateurs pour quelque chose qui n’était pas de la bière, mais qui n’était pas non plus de seltzer enrichi. » Afin de répondre à la demande, les deux hommes se sont retrouvés à réfléchir à des moyens de continuer à faire évoluer l’heureux accident d’une entreprise potentielle d’alcool. « Nous ne voulions pas simplement ouvrir un bar. Nous voulions nous assurer que le produit que nous fabriquions puisse être apprécié par tout le monde pendant une période prolongée », a déclaré Cantu à CNBC, ajoutant qu’un produit en conserve leur donnait la flexibilité de poursuivre. des ventes en ligne ainsi que des accords avec des épiceries axées sur la santé comme Whole Foods.

Esprits de cavalier de ranch Source: Esprits de Ranch Rider

En janvier 2020, avec la grâce d’investisseurs providentiels d’Austin, Cantu et Murphy ont lancé leurs premières canettes sur le marché local. Quatre mois plus tard, alors que la pandémie de coronavirus faisait rage et obligeait les restaurants et les bars à fermer, Cantu et Murphy ont vu la demande monter en flèche alors que les clients rapportaient la culture des cocktails à la maison. «De toute évidence, les gens se mettaient en quarantaine à la maison et passaient beaucoup plus de temps en ligne pendant la pandémie. Nous avons donc vraiment investi dans le marketing numérique, quelque chose que nous pouvions tous deux utiliser de nos précédentes carrières avant l’école de commerce», a expliqué Cantu. Les ventes en ligne d’alcool au cours de la troisième semaine de mars ont augmenté de 243%, selon les données de Nielsen publié par Bloomberg. Les données d’IWSR et de Nielsen ont indiqué que les commerçants du secteur du prêt-à-boire ont vu leurs ventes augmenter pendant la pandémie de coronavirus, selon BevAlc Insights par la plateforme de commerce électronique d’alcool Drizly. Pour un 23–période d’une semaine au milieu de la pandémie de coronavirus se terminant le 8 août, le secteur du prêt-à-boire a connu une croissance d’une année sur l’autre des ventes en dollars hors site de 86,8%, selon Nielsen. Avant la pandémie de coronavirus, le secteur a connu une croissance de 21,5% pour une période de 52 semaines se terminant le 29 février, selon les données analysées par Drizly. « Si vous pensez à la proposition de valeur d’un cocktail en conserve comme Ranch Rider, si vous allez au lac ou à la piscine avec des amis et que vous voulez boire un cocktail à base de spiritueux, vous ne voulez pas apporter une bouteille en verre, vous vous ne voulez pas apporter de glace, vous ne voulez pas apporter de limes et de garnitures fraîches », a expliqué Cantu. Ranch Rider Spirits a pris la deuxième place des marques les plus vendues de Drizly en 2020, dépassant les offres de prêt-à-boire des géants de l’industrie comme Ketel One, 1800 Tequila, Jim Beam et Cutwater Spirits. Au cours de sa première année d’activité, Ranch Rider a généré un chiffre d’affaires d’environ 4 millions de dollars, soit près de quadrupler ses prévisions prudentes. « Une grande partie de notre croissance a été organique parce que nous avons mis l’accent sur la culture lente d’un public, principalement au Texas, qui apprécie le savoir-faire de notre produit », a expliqué Cantu.

La culture artisanale d’Austin

Esprits de cavalier de ranch Source: Esprits de Ranch Rider

Le cœur funky et animé du Texas abrite l’Université du Texas, la conférence annuelle sur la technologie SXSW (South by Southwest), plusieurs festivals d’art et de musique et est devenu un peu une Mecque pour les start-ups, devançant la Silicon Valley à certains égards. La ville prospère grâce à une culture de patio dynamique alimentée par la nourriture, les boissons et la musique live. «La culture du Texas, et d’Austin en particulier, est une culture de l’artisanat», a expliqué Cantu. « Il y a ici une prime élevée, une appréciation et un respect de l’artisanat et nous n’avons jamais voulu perdre de vue cette valeur puisqu’elle a propulsé notre croissance. » Afin de maintenir une fidélité totale du processus de production, Cantu et Murphy ont construit une installation de 20 000 pieds carrés à environ 40 minutes à l’extérieur d’Austin. « Nous avons estimé qu’il était important de toucher et de ressentir tout ce qui se passait dans notre produit. Nous ne voulions pas sous-traiter ce processus à quelqu’un d’autre et je pense vraiment que beaucoup de gens à Austin apprécient vraiment cette attention aux détails, » il ajouta.

« De vrais agrumes, de vrais spiritueux »

Cocktails en conserve Ranch Rider Spirits Co. Gracieuseté de Ranch Rider Spirits