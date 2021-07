Les cochons sauvages ont un impact majeur sur le climat et causent des dommages équivalant à un million de voitures

Une étude récente a fourni l’étendue mondiale des dommages causés par les porcs sauvages, ce qui inclut une énorme contribution aux émissions de carbone. Publiée dans le Global Change Biology la semaine dernière, l’étude comprenait des scientifiques de l’Université du Queensland, de l’Université de Canterbury et de l’Université d’Hawai’i à Mānoa. Dans leur étude, l’équipe de huit chercheurs a découvert que la superficie cumulée de sol déraciné par les cochons sauvages est très probablement la même que celle de Taiwan.

Cela libère 4,9 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année, soit l’équivalent d’un million de voitures. L’étude mentionne en outre que la majorité de ces émissions se produisent en Océanie.

Pour leurs recherches, l’équipe de scientifiques a effectué 10 000 simulations de la taille des populations de porcs sauvages dans leur distribution non indigène, notamment dans les Amériques, l’Océanie, l’Afrique et certaines parties de l’Asie du Sud-Est pour évaluer l’échelle mondiale de leur impact. Pour chaque simulation effectuée, les chercheurs ont déterminé la quantité de sol que les cochons sauvages perturberaient à l’aide d’un autre modèle d’une étude différente. Les scientifiques ont également recherché des études de cas locales pour calculer la quantité minimale et maximale d’émissions de carbone causées par les porcs sauvages.

Dans leurs résultats, les chercheurs ont estimé que le sol déraciné par les cochons sauvages dans le monde chaque année se situe probablement entre 36 214 et 123 517 kilomètres carrés, ce qui correspond à peu près à la taille de Taïwan et de l’Angleterre. Étant donné qu’une grande partie du carbone de la Terre est stockée dans le sol, la libération même d’une petite quantité dans l’atmosphère peut avoir un impact énorme sur le changement climatique. Dans leur conclusion, les chercheurs ont découvert que la plupart des dommages au sol causés par les cochons sauvages et les émissions associées se produisent en Océanie en raison de la large répartition de l’animal dans la région. Une autre raison pour laquelle l’Océanie est le plus grand producteur d’émissions de carbone liées aux sangliers est la quantité de carbone stockée dans le sol de la région, ont mentionné les chercheurs.

Les chercheurs ont insisté pour que des efforts soient faits pour réduire la population généralisée de porcs sauvages afin d’inhiber les émissions de carbone qui conduisent à la crise climatique.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici