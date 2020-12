Pour assurer la sécurité de ses entraîneurs et des membres de son équipe, La voix a institué un verre de sécurité entre eux en plus de zones totalement séparées pour jouer sur scène. S’adressant à un groupe de journalistes, Stefani a parlé de la liberté de tirer en personne.

« Je ne peux pas croire que nous soyons de retour en studio pour les lives cette saison », a-t-elle déclaré. « C’est plus incroyable que jamais que nous soyons ici, plus bizarres et fous, mais aussi le niveau de gratitude monte en flèche. »

Quant à savoir qui mènera la saison? « Je pense que ce sera vraiment difficile pour l’Amérique de choisir le vainqueur dans les trois prochaines semaines, entre tous les membres de l’équipe Gwen, je dis », dit-elle. « Parce que mon équipe est ridicule, si talentueuse, si unique et je suis presque sûr que nous allons gagner. Je ne suis pas arrogant, je dis juste que je suis sûr que l’équipe Gwen va gagner. »