Les coaccusés de Bob Menendez, dont son épouse, plaident non coupables des accusations révisées de corruption

Quatre accusés dans l’affaire de corruption criminelle contre le sénateur Bob Menendez ont plaidé non coupables mercredi à New York d’un acte d’accusation révisé alléguant que le sénateur, son épouse et un troisième accusé avaient conspiré pour l’utiliser comme agent du gouvernement égyptien.

Le sénateur, qui a renoncé à son poste de président de la commission sénatoriale des relations étrangères après son arrestation le mois dernier, a été dispensé de comparaître devant le tribunal fédéral de Manhattan jusqu’à lundi en raison des affaires du Sénat.

Les accusés qui ont plaidé coupable comprenaient son épouse, Nadine Menendez, et un homme d’affaires, Wael Hana.

Le sénateur, son épouse et Hana ont été inculpés dans l’acte d’accusation réécrit la semaine dernière d’une nouvelle accusation de complot en vue d’utiliser le sénateur comme agent du gouvernement égyptien, même s’il lui était interdit d’agir en tant que tel en tant que membre du Congrès.

L’acte d’accusation précédent accusait Menendez et son épouse d’avoir participé à un complot de corruption en acceptant des pots-de-vin en espèces, des lingots d’or et une voiture de luxe de la part de trois hommes d’affaires du New Jersey qui voulaient l’aide et l’influence du sénateur sur les affaires étrangères.

Lors de la procédure de mercredi, le juge Sidney H. Stein a rejeté la demande de Hana visant à ce que le dispositif de surveillance GPS attaché à sa jambe soit retiré, au motif que c’était douloureux et qu’il n’y avait aucune chance qu’il s’enfuie.

Stein a statué après que le procureur adjoint des États-Unis, Daniel Richenthal, s’est opposé à la demande, affirmant que Hana, citoyen américain et égyptien, représentait un risque de fuite parce qu’il était « profondément lié » au gouvernement égyptien et qu’il possédait plus de 25 millions de dollars d’actifs à l’étranger.

L’avocat de Hana, Lawrence Lustberg, a déclaré que le bracelet électronique à la cheville que son client devait porter était inconfortable et « bourdonnait toute la nuit quand il essayait de dormir ».

« Il s’agit d’une condition onéreuse qui, selon nous, n’est tout simplement pas nécessaire », a déclaré Lustberg.

Il a déclaré qu’Hana attendait avec impatience d’être disculpée lors d’un procès prévu le 6 mai et qu’elle n’avait aucun intérêt à quitter les États-Unis.

« Il est absolument déterminé à rester ici », a déclaré Lustberg.

Richenthal a déclaré que les procureurs ont accepté une caution de 5 millions de dollars pour Hana, même si les accusations portées contre lui ne constituent pas des infractions passibles d’extradition en Égypte, parce qu’il a accepté de porter l’appareil GPS et parce qu’il était prêt à déposer des biens importants et de l’argent pour soutenir sa caution.

La nouvelle accusation portée contre les trois hommes allègue qu’ils ont conspiré pour prendre une série de mesures au nom de l’Égypte, notamment auprès des responsables de l’armée et des renseignements égyptiens, de janvier 2018 à juin 2022.

Dans une déclaration la semaine dernière, Menendez a déclaré qu’il « démontrerait mon innocence » lors du procès. Son épouse a déclaré par l’intermédiaire de son avocat qu’elle niait toutes les allégations contenues dans l’acte d’accusation, tandis que Lustberg a déclaré que l’allégation selon laquelle Hana aurait participé à un complot visant à enrôler Menendez comme agent du gouvernement égyptien était « aussi absurde que fausse ».

Les procureurs affirment que Menendez agissait au nom de Hana lorsqu’il a exhorté les responsables agricoles américains à cesser de remettre en question le monopole lucratif que l’entreprise de Hana a obtenu du gouvernement égyptien pour certifier que toute la viande importée dans ce pays répondait aux exigences religieuses.