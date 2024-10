Les co-stars des Avengers de Chris Pratt l’ont défendu après que des attaques personnelles sur Twitter soient devenues virales

À l’été 2020, une farce cruelle a commencé à circuler sur TikTok, montrant comment la populaire plateforme de médias sociaux peut être utilisée dans certaines des formes d’intimidation les plus anciennes. Surnommé #NewTeacherChallenge, les parents ont partagé des vidéos cruelles d’eux disant à leurs enfants qu’ils ont un nouvel enseignant, montrant aux enfants le visage d’une personne handicapée ou présentant une déformation ou une défiguration du visage, puis filmant la réaction de l’enfant.

Si cela semble horrible, c’est parce que ça l’est.

Les personnes dont les visages ont été utilisés dans ce défi ont parfaitement le droit d’être en colère et blessées. Il n’y a aucune excuse pour ce genre de comportement, et personne ne leur en voudrait s’ils demandaient de manière colorée à tout Internet de le pousser.

Mais deux des cibles de ces défis sont des militants du handicap bien connus qui parviennent d’une manière ou d’une autre à toujours prendre la grande voie, servant ainsi d’exemple à nous tous. Leur capacité à répondre aux comportements les plus bas des gens avec dignité et force, en dénonçant la cruauté avec une éloquence claire et calme, en répétant encore et encore : « Ce n’est absolument pas acceptable de me traiter, moi ou tout autre être humain, de cette façon et voici pourquoi. » est impressionnant. Si vous voulez un modèle pour vos enfants, regardez ces dames.

Lizzie Velasquez est née avec une maladie congénitale rare appelée syndrome marfanoïde-progéroïde-lipodystrophie, qui l’empêche de prendre du poids, entre autres symptômes physiques. étant doublé « La femme la plus laide du monde » à 17 ans, elle est devenue une militante populaire pour la défense des personnes différentes, pour la lutte contre l’intimidation et pour l’enseignement de l’empathie et de la compassion. Elle continue d’être la cible constante d’horribles mèmes et blagues, et pourtant elle continue de réagir en enseignant de précieuses leçons et en montrant son bon cœur avec ses discours de motivation.

Elle a partagé une vidéo lorsque le New Teacher Challenge a commencé à faire surface, expliquant pourquoi la farce n’était pas acceptable :

Cette semaine, elle a posté une autre vidéo montrant comment pas pour enseigner à vos enfants l’empathie en utilisant ce défi. Certains parents peuvent l’utiliser comme une opportunité pédagogique, amenant les enfants à comprendre pourquoi leurs propres réactions sont méchantes, mais si la propre réaction du parent face à cette réaction est de rire, alors les enfants peuvent être confus et la leçon est perdue.

Les réactions aux vidéos de Velasquez ont été largement positives, mais bien sûr, elle a également reçu des messages encore plus cruels. Et encore une fois, elle réagit en déclarant que ces personnes « ont besoin d’aide pour comprendre comment canaliser leur propre colère/haine d’une manière qui ne blesse pas quelqu’un d’autre ». (J’aimerais personnellement dire à ces personnes de le faire en son nom, mais j’essaierai de suivre son exemple.)

Melissa Blake est une autre militante et écrivaine en faveur des personnes handicapées qui a fait l’objet d’innombrables blagues, mèmes et farces sur les réseaux sociaux. Elle a écrit un article pour Refinery29 à propos de son visage utilisé comme accessoire pour la méchanceté comme divertissement dans le New Teacher Challenge.

Une chose qu’elle a soulignée est que les parents qui réalisent ces vidéos ne sont pas seulement cruels envers elle et les autres personnes handicapées, mais aussi envers leurs propres enfants.

« Je ne peux m’empêcher d’être désolée pour leurs enfants », a-t-elle écrit. « Imaginez que votre mère filme un moment de vulnérabilité, un moment où vous ne pouvez pas vous empêcher de fondre en larmes, et qu’elle le publie pour que le monde entier puisse le voir. En quoi humilier votre enfant ou regarder d’autres enfants vivre cela est-il une source de amusement? »

Elle a également été directe sur l’impact que ce traitement cruel a sur elle personnellement :

« Je veux être clair : je suis violé. À chaque fois. Chaque photo, raillerie et mot cruel est une violation flagrante de ma dignité et de ma valeur en tant qu’être humain. Et chaque fois que ces plateformes n’agissent pas, elles » » J’envoie le message que ce harcèlement est acceptable. Tant de personnes handicapées se sont habituées à ce que notre apparence soit ridiculisée. Ce n’est pas quelque chose auquel nous devrions nous habituer. «

Blake combat les trolls d’une manière délicieusement subversive : en insistant pour qu’elle soit vue dans toute sa splendeur, en refusant de se cacher comme certains lui disent qu’elle devrait le faire et en faisant savoir aux intimidateurs qu’ils ne gagneront pas dans son monde.

Non seulement devrions-nous apprendre à nos enfants à comprendre et à accepter le fait que certaines personnes auront une apparence différente, bougeront différemment ou auront des capacités différentes, mais nous devrions également montrer à nos enfants des exemples exceptionnels de force, de résilience et de respect qu’ils peuvent admirer. Ces femmes correspondent parfaitement à ce projet.

Cet article a été initialement publié le 31/08/20