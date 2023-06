Les co-stars de « Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One » de Tom Cruise partagent ce que c’est vraiment de travailler aux côtés de l’icône du film.

Simon Pegg, qui a rencontré Cruise pour la première fois lors du tournage de « Mission : Impossible III » en 2006, a révélé que l’acteur était vraiment unique en son genre.

« De toute la brume de choses qui l’entourent, au centre de cette brume se trouve un gars généreux et gentil qui s’occupe de tout le monde », a déclaré Pegg à E! Nouvelles. « Il dirige de haut en bas. Et il est assez inspirant. Il n’y a personne d’autre comme lui, c’est la dernière star de cinéma de l’ancien genre. »

Pegg a partagé que la nature bienveillante de Cruise est restée constante depuis leur première rencontre il y a près de 20 ans.

« Quand je l’ai rencontré pour la première fois, c’était la première fois que je venais à Hollywood », a-t-il déclaré au point de vente. « Il est venu sur le plateau le premier jour de notre rencontre, il m’a tout de suite très bien accueilli, très à l’aise, il a été incroyablement généreux. »

Pegg a dit qu’il pouvait voir le côté de la star de « Top Gun » que « tout le monde veut voir ».

« Au cours des 17 années où nous sommes amis, je me sens chanceux de pouvoir voir une partie de lui que tout le monde veut voir, c’est-à-dire le gars », a-t-il déclaré. « Et c’est juste un gars. C’est un gars extraordinaire. C’est un gars qui se sent obligé envers le public de risquer sa vie pour eux afin de les divertir. »

Cette volonté de risquer sa vie est affichée dans une scène de moto dans le nouveau film que Cruise a décrit comme « de loin la chose la plus dangereuse que nous ayons jamais tentée ».

Dans la scène, l’acteur de 60 ans conduit une moto d’une falaise et saute dans un ravin. Dans une récente interview avec Entertainment Tonight, Cruise a déclaré qu’ils avaient d’abord filmé cette scène sauvage, admettant: « Eh bien, nous savons que soit nous continuerons avec le film, soit nous ne le ferons pas – sachons le premier jour! Sachons le premier jour, ce qui se passe se produire : continuons-nous tous ou s’agit-il d’une réécriture majeure ? »

Hayley Atwell, qui est nouvelle dans la franchise « Mission : Impossible », a fait écho aux sentiments de Pegg à propos de l’acteur.

« J’avais déjà lu avec Tom, je savais qu’il était très présent », a déclaré l’actrice à E! Nouvelles. « Il était très professionnel et il fait tout son possible pour s’assurer que toute personne autour de lui en capacité de travail se sente très en sécurité. »

Vanessa Kirby a qualifié de travailler avec la star de « Top Gun: Maverick » « à la fois inspiré et terrifié ».

« Je pense que c’est l’état dans lequel tout le monde se trouve parce que c’est comme sauter d’une falaise avec une moto », a déclaré Kirby, faisant référence à la cascade dangereuse de Cruise dans le prochain film. « Je pense que cela nécessite un réel niveau d’engagement et de passion, ainsi que de la disponibilité et de l’attention. C’est juste une belle façon de travailler. »

Pom Klementieff, qui joue également dans le nouveau volet « Mission : Impossible », a déclaré que l’ensemble de la distribution avait tellement confiance en Cruise et en le réalisateur Christopher McQuarrie.

« Nous avons tellement confiance en lui et [director] Christopher McQuarrie », a déclaré Klementieff au point de vente. « Ils ont juste placé la barre si haut que nous devons également intensifier notre jeu encore plus, donc cela rend tout le monde meilleur aussi. »

« Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One » devrait sortir en salles le 12 juillet, la deuxième partie étant prévue pour l’été 2024.