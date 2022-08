Les co-stars de Liger Vijay Deverakonda et Ananya Panday sont le dernier couple de B-town ? [Read Exclusive deets]

Le couple Liger Vijay Deverakonda et Ananya Panday est actuellement le couple le plus chaud de la ville. Alors que leur chimie à Aafat a attiré beaucoup d’attention, leur lien hors écran crée tout un émoi en ligne. Ananya et Vijay avaient fait une apparition ensemble dans Koffee With Karan 7 de Karan Johar, où l’actrice étudiante de l’année 2 a clairement indiqué qu’elle aimait Vijay et lui avait donné tous les indices à ce sujet. À quoi l’acteur lui a demandé d’améliorer son jeu sur le même. Et maintenant, elle semble avoir réussi à attirer l’attention.

Un initié révèle : « Ananya et Vijay forment un couple inséparable, les promotions du film les ont rendus extrêmement proches et cela peut même être vu plusieurs fois. Ananya aime beaucoup Vijay et lentement la star d’Arjun Reddy a aussi commencé à l’aimer, Mais les choses en sont à un stade très initial et on ne peut pas dire s’ils sont réellement en couple ou s’ils sont juste en train de comprendre les choses”.

Vijay et Ananya sont célibataires en ce moment

L’initié ajoute en outre,” Vijay est une idole et est maintenant séparé de Rashmika Mandanna, donc le garçon n’est clairement pas dans une relation engagée et est maintenant ouvert à trouver l’amour, alors qu’il en va de même avec Ananya, elle a rompu avec son Khaali Peeli co-star Ishaan Khattar après trois ans de relation et est heureusement célibataire. Mais il semble que leur statut de célibataire va bientôt changer et si cela se produit, ils formeront une paire CHAUDE. Mais nous ne savons pas quand la relation commencera , mais l’affection mutuelle l’un pour l’autre est bel et bien là”. Le couple avait même révélé avoir eu un rendez-vous amical alors qu’elle sortait avec Ishaan dans l’émission de Karan Johar.

Ananya et Vijay seront ensuite vus ensemble dans Liger et souvent, tout en travaillant, deux acteurs se rapprochent et tombent même dans des relations sérieuses. Et l’exemple classique est Ranveer Singh- Deepika Padukone, Alia Bhatt- Ranbir Kapoor. Mais on se demande si Ananya et Vijay aussi auront le même sort.