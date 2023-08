Les co-stars de la star de « One Tree Hill », Bethany Joy Lenz, ont tenté de la « sauver » du culte: « J’étais vraiment engagée »

Les co-stars de « One Tree Hill » de Bethany Joy Lenz ont tenté de la « sauver » de la secte dont elle faisait partie pendant 10 ans et des prétendus « abus spirituels » auxquels elle était confrontée.

« C’était ouvert avec eux. C’était le murmure dans les coulisses, du genre : « Vous savez, elle est dans une secte » », a déclaré Lenz à Variety dans une nouvelle interview. « Pendant un moment, ils ont tous essayé de me sauver et de me secourir, ce qui est adorable et tellement incroyable qu’on s’occupe de moi de cette façon. »

« Mais j’étais très têtue », a-t-elle noté. « J’étais vraiment attaché à ce que je croyais être les meilleurs choix que je pouvais faire. »

« La nature d’un groupe comme celui-là est l’isolement ; ils doivent vous faire vous méfier de tout le monde autour de vous afin que les seules personnes en qui vous ayez confiance soient, d’abord et avant tout, la direction et ensuite, les personnes au sein du groupe si la direction les approuve, et n’est pas en train de vous monter les uns contre les autres, ce qui arrive aussi tout le temps », a expliqué l’actrice.

« Cela a créé un profond fossé de méfiance entre moi et mes acteurs et mon équipe. Même si je les aimais et me souciais d’eux, il y avait une pensée fondamentale : si je souffre, si je souffre, je ne peux pas allez voir l’une de ces personnes. Alors vous vous sentez incroyablement seul. »

Lenz croit fermement que le tournage de « One Tree Hill » l’a finalement sauvée. La série dramatique filmée de 2003 à 2011.

« J’étais là-bas neuf mois par an en Caroline du Nord », a-t-elle expliqué. « J’ai eu beaucoup de vols aller-retour, beaucoup de gens en visite et des choses comme ça, mais ma vie s’est vraiment construite en Caroline du Nord. Et je pense que la séparation spatiale a fait une grande différence quand il était temps pour moi de me réveiller . »

Lenz a également révélé qu’elle avait perdu sa famille à cette époque de sa vie.

« Les membres de la famille qui ont exprimé leur inquiétude ou qui ont dit: » Qu’est-ce que tu dis? C’est fou « – quiconque allait à l’encontre de ce que je vivais dans ma réalité – est devenu un peu l’ennemi. »

Un représentant de Lenz n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

L’actrice a parlé pour la première fois de ses 10 ans dans une secte en juillet lors d’une apparition sur le podcast « Drama Queens » avec ses anciennes co-stars Sophia Bush et Hilarie Burton. Lenz a depuis révélé plus d’informations sur son expérience dans une poignée d’entretiens.

Lenz a suivi « beaucoup de thérapies » alors qu’elle se remet de « l’abus spirituel ».

« Le rétablissement est différent pour chacun, selon votre expérience du traumatisme », a-t-elle récemment déclaré au magazine People. « J’ai dû partir d’une base de ma compréhension personnelle de Dieu et des expériences que j’avais eues. Et puis il y a eu beaucoup de retour à qui j’étais avant et de souvenir de cela, puis de reconnaître qu’il y avait tellement de choses que j’avais juste fait ‘t sais. »

L’actrice de « Just My Type » a revisité les moments douloureux en écrivant ses mémoires. « Je suis une écrivaine dans l’âme, donc tourner une phrase est facile pour moi. Explorer les souvenirs et vraiment y faire face peut être difficile, mais je le fais », a déclaré l’actrice au magazine. « Il y a beaucoup à dire. »

