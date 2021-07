Sanya Malhotra et Fatima Sana Shaikh ont toujours partagé des liens étroits. Ils ont commencé leur carrière ensemble à l’âge adulte dans le film « Dangal » d’Aamir Khan. Ils s’étaient entraînés et étaient restés ensemble pour le film. Ils partagent souvent des photos et sortent ensemble.

Récemment, Fatima s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour partager quelques photos d’elles portant des tatouages ​​assortis. L’actrice de « Ludo » a profité de ses histoires Instagram pour partager une série de photos d’un studio de tatouage. Elle l’a légendé, « @sanyamalhotra_ aur mera tattu ». Les co-stars de ‘Dangal’ ont un tatouage de point sur leur avant-bras intérieur.

Un tatouage par points peut être utilisé pour montrer un début, un milieu et une fin, le ciel, la terre et les eaux, ou un corps, une âme et un esprit. Cela dépend de qui le fait et de ce qu’il ressent.

Fatima a été testée positive au COVID-19 en mars. Dans une interview avec un grand quotidien, elle a déclaré que son état s’était vraiment dégradé alors qu’elle avait le coronavirus et était reconnaissante d’avoir alors son frère avec elle. Elle a dit que sa présence était d’une grande aide et qu’elle était également soulagée que ses parents ne restent pas avec elle, sinon ils pourraient contracter le virus d’elle.

Côté travail, Fatima était la dernière dans « Ajeeb Daastaans » de Karan Johar, avec Jaideep Ahlawat. Elle a été encordée pour un film sans titre aux côtés d’Anil Kapoor. On peut souvent voir Sanya Malhotra publier des vidéos de danse d’elle-même et sera vue avec Vikrant Massey dans un prochain film, qui n’a pas encore été nommé.