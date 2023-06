Voir la galerie





Crédit d’image : SER BAFFO/NETFLIX

Chez Anna Shay Empire bling les co-stars l’ont honorée après sa mort à 62 ans le lundi 5 juin. Les stars de la série Netflix se sont rendues sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage après son décès. Kévin Kreider et Kelly Mi Li ont été les deux premiers à partager des hommages à leur co-star décédée.

Kevin a partagé une photo du Empire bling casting et un clip hilarant de l’émission de lui et Anna dans sa voiture, alors qu’il lui demande de ralentir. Dans la légende, il a écrit un message d’amour sur combien elle va lui manquer. « Vous ne savez jamais quand sera votre dernier au revoir. Si inattendu et souhaité quand je vous ai vu pour la dernière fois pour le déjeuner, j’aurais pris un moment pour sentir les roses et avoir eu une dernière aventure avec vous », a-t-il écrit.

Kelly a partagé une série de photos d’elle et d’Anna (ainsi que quelques-unes avec l’ensemble du casting). Le dernier cliché a été un moment super doux avec elle étreignant la star lors d’un événement. « RIP @ annashay93 », a-t-elle écrit avec trois émojis au cœur brisé. « Tu es vraiment unique en son genre et tu nous manqueras pour toujours. »

La famille d’Anna a annoncé qu’elle était décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral dans une déclaration à Personnes. « Cela nous attriste d’annoncer qu’Anna Shay, une mère aimante, une grand-mère, une star charismatique et notre plus brillant rayon de soleil, est décédée à l’âge de 62 ans d’un accident vasculaire cérébral », ont-ils déclaré. « Anna nous a appris de nombreuses leçons de vie sur la façon de ne pas prendre la vie trop au sérieux et de profiter des bonnes choses. Son impact sur nos vies nous manquera à jamais mais ne sera jamais oublié.

Anna a fait ses débuts dans la première saison de Empire bling en 2021. Elle a été présentée comme une mondaine d’origine russe et japonaise. Son père Edouard Shay a fondé l’entrepreneur américain du gouvernement et de la défense Pacific Architects and Engineers. Elle vendait l’entreprise au début de la série Netflix. Elle a immédiatement été adorée par les fans de la série.

