Les co-stars britanniques d’Aamir Khan Paul Blackthorne et Rachel Shelly rencontrent l’équipe virtuellement, AR Rahman publie une photo

Le 15 juin 2021, le casting de ‘Lagaan’ ne pouvait s’empêcher de jaillir de la réponse délirante que le film a reçu même après 20 ans de sa sortie. Le film réalisé par Ashutosh Gowariker avait Aamir Khan dans le rôle principal et se déroule dans le contexte de la domination britannique en Inde. Mardi, le compositeur de musique du film AR Rahman s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé une photo rare de la réunion de toute l’équipe de ‘Lagaan’.

La photo montre Aamir, Rahman, Ashutosh ainsi que Pradeep Singh Rawat, Yashpal Sharma, Akhilendra Mishra, Suhasini Mulay et les acteurs britanniques Paul Blackthorne et Rachel Shelley qui ont joué des rôles importants dans le film. Le compositeur de musique oscarisé a sous-titré la photo en déclarant: « #20YearsOfLagaan une équipe émotive et fière! »

Pendant ce temps, en parlant de Paul, Aamir faisait l’éloge de sa co-vedette de « Lagaan ». Il a dit à IANS : « Paul Blackthorne qui a joué le méchant, dans la vraie vie, c’est un amour. C’est un gentil géant et à la voix si douce. Il riait toujours, plaisantait toujours. Nous avions une immense salle de maquillage où nous nous préparions tous. La personne qui nous divertissait tous était Paul. Il s’asseyait sur sa chaise et lisait ‘Winnie l’ourson’ à haute voix. Chaque matin, nous nous asseyions, nous faisions notre maquillage et il Je lirais ‘Winnie l’ourson’ à haute voix et ça nous ferait plaisir. Le capitaine Russel nous lisait ‘Winnie l’ourson’. »

‘Lagaan’ a également marqué les débuts à Bollywood de Gracy Singh qui a joué le rôle principal féminin face à Aamir.