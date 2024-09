Les co-stars Ali Sweeney et Kristian Alfonso réagissent

Il sera toujours leur John.

La star de « Days of Our Lives », Drake Hogestyn, qui incarnait John Black dans le feuilleton depuis près de 40 ans, est décédée. L’acteur est décédé samedi d’un cancer du pancréas à l’âge de 70 ans, un jour avant son 71e anniversaire.

Le compte Instagram officiel de la série emblématique a partagé la nouvelle de sa mort.

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de Drake Hogestyn », peut-on lire dans le communiqué. « Il a été confronté à la situation difficile de sa vie lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas, mais il a relevé le défi avec une force et une détermination incroyables.

« Après avoir mené un combat incroyable, il est décédé paisiblement entouré de ses proches. Il était le mari, le père, le papa et l’acteur le plus incroyable. Il adorait se produire devant le public de Days et partager la scène avec les meilleurs acteurs, équipes et équipe de production du secteur. Nous l’aimons et il nous manquera tous les jours de notre vie.

Ali Sweeney a partagé un hommage au regretté Drake Hogestyn via Instagram. Instagram / @alisweeney

Drake Hogestyn, Alison Sweeney et Deidre Hall dans « Days of our Lives : A Very Salem Christmas ». Banque de photos NBCU via Getty Images

Les co-stars de Hogestyn ont commencé à rendre hommage à la défunte star via les réseaux sociaux en plus de partager des photos de lui sur le tournage et au fil des années.

« Mon cœur », a commencé l’actrice Kristian Alfonso via Instagram. « Je me souviendrai toujours de toi comme d’un père, d’un mari et d’un ami aimant et aimant, mais surtout d’un être humain incroyable et passionné, généreux et immensément gentil, toujours …… Merci pour l’amour que tu nous as donné tous les jours, Drake, sur le plateau et en dehors. tu as toujours été notre héros.

« Je t’aime », a-t-elle conclu. «Repose en paix 🕊️mon doux ami.»

Kristian Alfonso a réagi à l’annonce de la mort de Drake Hogestyn via Instagram. Instagram / @kristianalfonso

James Reynolds, Renee Jones, Kristian Alfonso, Peter Reckell, Deidre Hall et Drake Hogestyn dans « Days of Our Lives ». Getty Images

Alfonso, 61 ans, est surtout connu pour avoir joué Hope Williams Brady dans le programme, diffusé sur NBC de 1965 à 2022 et diffuse actuellement de nouveaux épisodes sur Peacock. L’ancienne patineuse artistique a quitté la série en 2020, mais revient pour un arc d’histoire spécial aux côtés de Peter Reckell (qui a joué le célèbre Bo to her Hope) en l’honneur du 60e anniversaire de la série. Par TV Line en septembre, les épisodes de retrouvailles seront diffusés en mai 2025.

Genie Francis, qui jouait Diana Colville, a écrit : « Tellement triste d’apprendre le décès de Drake Hogestyn. Un homme si merveilleux et si gentil. Ce fut un plaisir de travailler avec lui. J’ai toujours aimé à quel point il aimait sa femme et ses enfants.

La co-star de Hogestyn, Ali Sweeney, qu’il connaît depuis des décennies, lui a également envoyé son amour.

Deidre Hall et Drake Hogestyn assistent à l’événement des fans « Days Of Our Lives » à Los Angeles le 12 novembre 2022. Getty Images

« Drake était un homme incroyable. Il était drôle, généreux et attentionné. Il se souciait de chaque scène, de chaque personne. Il aimait Days, les fans, et partageait cette passion avec tout le monde sur le plateau », a écrit l’actrice de 48 ans via Instagram. « Mon cœur se brise pour sa famille, ils représentaient tout pour lui. Il faisait tellement partie de ma vie à Days. Il me manquera terriblement et je chérirai chaque histoire, chaque blague et chaque câlin.

Hogestyn est apparu pour la première fois dans « Days of Our Lives » le 24 janvier 1986, jouant dans le hit pendant 38 ans et tournant plus de 4 200 épisodes. Lui, avec Deidre Hall dans le rôle de Marlena Evans, est devenu l’une des romances les plus célèbres de l’histoire de la télévision de jour.

Hall a quitté la série en 1987 pour un rôle dans « Our House », mais est revenu après son annulation. En mai 2023, elle a parlé de la relation entre John et Marlena lors d’un entretien avec Personnes.

Deidre Hall et Drake Hogestyn dans l’épisode « Days of Our Lives » « This Means War ». Banque de photos NBCU via Getty Images

Le jour du mariage de Marlena et John dans « Days of Our Lives ». Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

« Nous sommes le couple qui vous apprend que les gens restent ensemble malgré tout, qu’ils restent aimants, qu’ils restent sensuels et sexuels, et cela vaut la peine de se battre », avait-elle déclaré à l’époque. « [Fans are] capable de suspendre l’incrédulité suffisamment longtemps pour vraiment plonger dans l’histoire.

En avril 2018, les deux hommes se sont également entretenus avec Résumé du feuilleton dans une interview conjointe sur leur longue histoire à l’écran – Hall rappelant leur audition.

« J’ai testé avec lui parce que j’aurais joué avec lui et quand tout le monde avait fini – ils regardaient toutes les scènes, évidemment – et on m’a appelé à l’étage pour me dire : ‘D’accord, nous savons ce que nous pensons, qu’en pensez-vous ?’ parce que tu dois travailler avec lui ? Et tout le monde était d’accord et c’était Drake ! » » elle a jailli du natif de Fort Wayne, Indiana. «Personne n’était près d’être ce genre de personnage, ni d’avoir ce genre de magie, d’alchimie et d’attirance pour les héros masculins. Et ce fut le début.

Deidre Hall, Drake Hogestyn et Eileen Davidson posent pour une séance photo « Days of Our Lives ». NBCUniversal via Getty Images

Hogestyn, pour sa part, a déclaré : « Même si le monde change, il y a une chose qui ne change pas. Il y a un côté ludique, il y a de l’affection des deux côtés qui se combinent et les rendent plus forts. Je pense que John et Marlena incarnent le sacrifice l’un envers l’autre et le fait de surmonter tous les obstacles auxquels chaque couple est confronté chaque jour. Nous ne prenons pas cette responsabilité à la légère. Je pense que c’est un bon signal à envoyer au public.

Hogestyn laisse dans le deuil son épouse, Victoria Post, ses quatre enfants Whitney, Alexandra, Rachael et Ben et sept petits-enfants.