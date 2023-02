Les co-fondateurs d’Instagram présentent Artifact, une application d’actualités alimentée par l’IA

Les deux co-fondateurs d’Instagram ont levé le voile sur une nouvelle application sur laquelle ils travaillent depuis qu’ils ont quitté le géant des médias sociaux il y a quatre ans.

Kevin Systrom et Mike Krieger décrivent l’application, appelée Artifact, comme “un fil d’actualité personnalisé utilisant la dernière technologie IA”. Les personnes intéressées à essayer Artifact ont besoin d’une invitation, mais elles peuvent actuellement s’inscrire sur une liste d’attente, a déclaré Systrom dans un tweet mardi.

Les entrepreneurs ont quitté Instagram en septembre 2018 après huit ans au sein de l’entreprise appartenant à Facebook. Systrom et Krieger ont déclaré publiquement qu’ils étaient sortis pour explorer à nouveau leur “créativité et leur curiosité”, mais il y aurait également eu des tensions entre les co-fondateurs et le PDG Mark Zuckerberg. Depuis leur départ, le duo a également lancé un site internet, en 2020, pour suivre la propagation du COVID-19.

La sortie d’Artifact montre comment l’IA continue de jouer un rôle plus important dans la façon dont les gens consomment du contenu, y compris des actualités sur les plateformes de médias sociaux. L’application vidéo courte populaire TikTok, par exemple, utilise un algorithme pour montrer aux utilisateurs des vidéos qui pourraient les intéresser sur leur page “Pour vous”. Casey Newton du plateformeurqui a interviewé Systrom à propos d’Artifact, a qualifié l’application de “sorte de TikTok pour le texte, bien que vous puissiez également l’appeler la renaissance de Google Reader en tant qu’application mobile ou peut-être même une attaque surprise sur Twitter”.

Les utilisateurs d’artefacts voient un flux d’actualités organisées par des éditeurs tels que le New York Times. Une fois qu’un utilisateur clique sur un article, l’application affichera des histoires similaires à mesure qu’elle en apprendra davantage sur les préférences de lecture d’une personne. Mais Systrom a également déclaré à Newton qu’Artifact inclut d’autres fonctionnalités, telles qu’un flux d’actualités publiées par les personnes que vous suivez et comprenant leurs commentaires sur l’article. Artifact permet également aux utilisateurs de discuter des événements actuels avec des amis via des messages directs privés.

Les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter ont déjà adopté l’utilisation de l’IA pour recommander des publications, des photos et des vidéos aux utilisateurs. Artifact devra donc prouver qu’il y a quelque chose de différent dans la nouvelle application. Comme le souligne Newton, les anciennes applications d’actualités personnalisées telles que Zite et Pulse n’ont pas réussi à gagner suffisamment de terrain.

En plus de la concurrence féroce, l’utilisation de l’IA pour recommander du contenu s’accompagne également de problèmes de santé mentale. Le journal de Wall Street a enquêté sur l’algorithme de TikTok l’année dernière et a découvert que l’application inondait les adolescents de contenus sur les troubles de l’alimentation. Les gens ont également fait défiler de manière compulsive leurs flux de médias sociaux à la recherche de mauvaises nouvelles dans ce qu’on appelle “doomscrolling.”

Artifact n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les risques que l’IA pourrait poser n’empêchent pas les startups d’adopter la technologie. Systrom a déclaré à Newton qu’il considérait les prédictions algorithmiques comme l’avenir des médias sociaux. “Ce qui était drôle pour moi, c’est que, en regardant autour de moi, je me disais : ‘Mec, pourquoi ça ne se produit pas partout sur les réseaux sociaux ? Pourquoi Twitter est-il toujours principalement basé sur les suivis ? Pourquoi Facebook ?'”, a-t-il déclaré.

Note des éditeurs : CNET utilise un moteur d’IA pour créer des explications sur les finances personnelles qui sont éditées et vérifiées par nos éditeurs. Pour en savoir plus, voir ce post.