Les co-fondateurs de Sublime Systems fabriquent le « véhicule électrique de ciment »

En 2020, Ellis et Chiang ont co-fondé Systèmes sublimes pour affiner et intensifier le processus électrochimique qu’ils ont créé pour fabriquer du ciment.

La poudre de ciment est traditionnellement fabriqué par broyage de matières premières , y compris le calcaire et l’argile, mélangés à des ingrédients tels que le fer et les cendres volantes, et mis le tout dans un four qui chauffe les ingrédients jusqu’à environ 2 700 degrés Fahrenheit. Ce processus de fabrication du ciment génère environ 8 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone qui sont l’une des principales causes du réchauffement climatique.

Le ciment est un ingrédient nécessaire du béton, qui est la pierre angulaire de la construction et des infrastructures mondiales, car il est bon marché, solide et durable. Quatre milliards de tonnes, soit l’équivalent de 50 000 avions à pleine charge, de ciment sont produits chaque année, selon une Rapport 2023 de la société de conseil en management McKinsey . La valeur du marché était 323 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 459 milliards de dollars d’ici 2028 selon SkyQuest Technology Consulting.

« J’aurais pu obtenir un travail plus facile avec mon expérience dans les matériaux de batterie – beaucoup de mes collègues vont travailler pour Tesla ou Pomme . J’aurais pu faire ça, … et j’aurais gagné plus d’argent au début », a déclaré Ellis, 33 ans, à CNBC par téléphone mercredi.

« Je pense que pour le profane, il est plus facile pour lui de comprendre comment nous prenons ce processus fossile à haute température et le remplaçons par quelque chose qui est alimenté par des électrons. Et nous utilisons des électrons pour pousser ces réactions chimiques », Ellis a déclaré à CNBC par téléphone mercredi. « Cela se produit à une température ambiante inférieure au point d’ébullition de l’eau », a-t-elle déclaré, et c’est un facteur de différenciation essentiel.

Elle a également grandi dans un foyer religieux. Son père est un rabbin juif orthodoxe du Texas, sa mère a grandi dans une ferme de moutons en Afrique du Sud et les deux se sont rencontrés lorsqu’ils étaient tous les deux en Israël. « Jérusalem a plus qu’assez de rabbins. Il a donc déménagé dans l’est du Canada, où ils n’ont pas beaucoup de rabbins », a déclaré Ellis à CNBC à propos du déménagement de son père. Sa famille a célébré et encouragé une vie intellectuelle robuste.

« La voie électrochimique est souvent plus efficace », a-t-elle déclaré. « Chauffer des choses pour les faire fonctionner n’est souvent pas aussi efficace que l’électrochimie, qui est un peu plus chirurgicale, un peu plus efficace – ou du moins peut être plus efficace avec les bons processus. »

Les scientifiques des batteries et les producteurs de ciment n’ont jamais travaillé ensemble. « Le ciment se trouve généralement dans le génie civil, et la science des batteries se trouve normalement dans la chimie ou la physique », a déclaré Ellis. « Ils ne vont pas aux mêmes conférences. »

Yet-Ming Chiang, professeur de science et d’ingénierie des matériaux au Massachusetts Institute of Technology, prend la parole lors de la conférence IHS CERAWeek 2016 à Houston, Texas, le 26 février 2016.

« Nous avons vu que Sublime Systems pourrait perturber l’industrie. La société produit un ciment à température ambiante qui peut tomber dans la chaîne d’approvisionnement existante en mélange prêt à l’emploi et répond aux normes de l’American Society for Testing and Materials », a déclaré McCaffery à CNBC. Société américaine pour les essais et les matériaux est l’organisme qui crée les normes et protocoles de test que les fabricants utilisent pour tester leurs matériaux.

Siam Cement Group regarde des milliers d’entreprises et ne fait que « quelques » investissements par an, Timothée McCaffery , un investisseur en capital-risque chez SCG, a déclaré à CNBC. Pour SCG, ce qui est intéressant avec Sublime, c’est qu’il évite la technologie compliquée et coûteuse de capture du carbone et fonctionne avec l’infrastructure existante.

Sublime fabrique du ciment propre sans l’additif coûteux des technologies de capture et de stockage du carbone, ce qui est attrayant car il maintient les coûts bas, a déclaré Katie Rae , PDG de The Engine. « Produire directement du ciment décarboné, plutôt que de capturer le carbone, favorise à la fois l’efficacité énergétique et la parité des coûts éventuelle », a déclaré Rae à CNBC.

Certains producteurs de ciment envisagent les technologies de captage du carbone comme moyen de gérer leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais « c’est très coûteux, et à certains égards, c’est comme si de rien n’était et enterrer le problème pour les générations futures », a déclaré Mutter à CNBC.

« Dans l’ensemble, l’industrie est très motivée pour passer au vert », Marc Mutter , le fondateur de Jamcem Consulting, un cabinet de conseil indépendant dans l’industrie du ciment, a déclaré à CNBC. Les motivations à passer au vert sont les plus élevées pour les producteurs situés dans des régions du monde telles que l’Europe, où le prix des émissions de dioxyde de carbone est d’environ 80 euros (près de 88 dollars) par tonne métrique. C’est « une grosse pénalité financière pour les producteurs et cela les incite à investir » dans la technologie du ciment vert, a déclaré Mutter à CNBC.

Alors que Sublime vient de monter en puissance, Ellis sait que la vitesse est essentielle dans la course à la décarbonation. « Ma mission est d’avoir un impact rapide et massif sur le changement climatique », a-t-elle déclaré à CNBC à Boston.

Sublime a terminé son usine pilote fin 2022 et a passé quelques mois sur les mesures de contrôle qualité. Maintenant, Ellis se concentre sur la livraison du produit aux partenaires, et la société espère réaliser son premier projet de construction d’ici la fin de l’année. La prochaine étape consiste à passer de l’usine pilote de 100 tonnes à une usine de démonstration de 30 000 tonnes par an.

C’est un objectif audacieux, et bien qu’Ellis soit diplômée en chimie, c’est la première fois qu’elle est à la tête d’une entreprise.

« Je suppose que je suis conscient de mon âge. Et je suis aussi humble à ce sujet. Je suis un fondateur pour la première fois. Je suis un PDG pour la première fois », a déclaré Ellis à CNBC. « Je comprends les choses au fur et à mesure que je les fais. Et j’ai vraiment de la chance d’avoir d’excellents mentors et soutiens et des gens qui croient en moi et, je pense, qui reconnaissent le fait que j’ai beaucoup d’énergie, et j’ai un beaucoup de passion. Et je vais travailler aussi dur que possible aussi longtemps que possible pour que cela se produise.

Ellis sait aussi comment se maintenir. Elle veille à bien dormir et à rester active. Elle a couru sept marathons. C’est une cycliste, et une fois, elle a traversé l’Afrique à vélo en environ quatre mois avec un groupe, un voyage qui équivalait en moyenne à parcourir plus de 60 miles par jour. Elle participe également à un « culte du fitness » qui monte tous les dimanches les marches du stade de Harvard.

« Je ne suis pas du tout un coureur rapide. Je ne suis pas non plus un cycliste rapide », a déclaré Ellis à CNBC. « Je sais juste comment suivre cette ligne d’effort pour maintenir le même effort pendant très longtemps et pour garder le moral. »

Pour Chiang, la construction de solutions le fait avancer.

« Cela fait environ 15 ans que les mots ‘changement climatique’ sont entrés dans le lexique. C’est un cadeau, et très énergisant, d’avoir des solutions potentiellement percutantes à poursuivre, au lieu de s’asseoir et de s’inquiéter », a déclaré Chiang à CNBC.

« Je crois que le changement climatique nous a tous poussés dans une période extrêmement fertile et créative qui sera considérée comme une véritable renaissance. Après tout, nous essayons de réinventer les outils technologiques de la révolution industrielle. Il ne manque pas de grands problèmes sur lesquels travailler ! Et le temps est court.