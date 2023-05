Les co-fondateurs de MFN Ayesha et Krishna Shroff s’ouvrent sur Dream Project

Depuis sa création en 2019, Matrix Fight Night (MFN) s’est imposé comme la plus grande promotion d’arts martiaux mixtes en Inde. Avec 11 éditions à travers l’Inde et les Émirats arabes unis, MFN est devenu un phénomène et a vu certaines des meilleures stars du MMA du monde entier se disputer les plus grands honneurs. Mais lancer une promotion MMA en Inde, une nation qui aime le cricket, était une tâche herculéenne en soi.

Dans les deux premiers épisodes de MFN Podcast, lancés sur Spotify, les co-fondatrices Mme Krishna Shroff et Mme Ayesha Shroff, le dynamique duo mère-fille, se sont ouvertes sur le voyage pour la conceptualisation de la promotion et les défis auxquels elles ont été confrontées dans leur voyage.

« En 2017, MFN est vraiment devenu une idée. Je suivais le sport du MMA depuis environ 20 ans et pendant l’un des week-ends, j’ai emmené maman avec moi », se souvient Krishna.

«Elle s’est assise là et a vécu un combat en direct pour la première fois et a été totalement époustouflée. Nous sommes revenus et elle a dit: « Nous devons faire ça parce que nous pourrions faire tellement mieux ». J’ai tout de suite sauté à bord. Mon frère a pleinement soutenu l’idée et nous sommes devenus une équipe de rêve », a-t-elle ajouté.

Ayesha Shroff a en outre rappelé le moment où elle a été témoin de son premier combat de MMA en direct. « Tiger a eu l’opportunité de faire partie d’une équipe de MMA. Il était obligé d’assister à un événement mais il a été rattrapé et m’a demandé d’aller à sa place. En regardant l’émission, j’étais accro à vie. Il n’y avait rien de plus excitant que de regarder un combat en direct.

Pour la famille Shroff, la décision de se lancer dans la voie du MMA a été difficile, en particulier avec le cricket, le football et le kabaddi voyant un engagement massif des fans dans le pays de la part des fans de sport. Investir dans un cricket ou une franchise de football ou une ligue aurait été une voie plus simple à suivre. Mais la séquence rebelle du duo mère-fille les a gardés dans le voyage inattendu.

«Le MMA est le sport qui connaît la croissance la plus rapide au monde, mais en Inde, cela a été une lutte difficile. Même après 11 shows, on me demande toujours la différence entre MMA et WWE. Si je faisais du cricket, j’aurais des gens qui me signeraient des chèques en blanc. Ici, nous devons travailler d’émission en émission pour nous trouver des sponsors », a déclaré Ayesha Shroff.

Krishna a ajouté: «Papa (Jackie Shroff) ne comprenait pas non plus le sport au début et il lui a fallu quelques années pour vraiment saisir la technicité du sport et la vision. Maintenant, il est complètement à bord et nous soutient à 100 %. Il se réveille même tous les dimanches à 7 heures du matin pour regarder tous les combats de l’UFC et est devenu un fan de ce sport. »

Pour les co-fondateurs de MFN, l’une des raisons essentielles du démarrage de MFN était de fournir une plate-forme aux combattants indiens qui n’avaient pas de nombreuses opportunités de montrer leur talent à l’échelle mondiale. Et maintenant, alors que MFN entre dans sa 12e édition, les promoteurs MFN avancent avec la même vision.

« Cela n’a jamais été un projet vaniteux pour nous. L’intention a toujours été de donner aux combattants indiens ce qu’ils méritent vraiment. L’intention se poursuit après 11 éditions de MFN. Tout notre objectif est de les amener au niveau supérieur », a déclaré Ayesha Shroff.

« J’ai tellement de respect pour ces athlètes. Plus que le physique, c’est leur force mentale qui m’intrigue vraiment. C’est une bénédiction d’être avec ces gars si proches et personnels et de s’en nourrir. Cela me motive », a ajouté Krishna.

Malgré les obstacles, Matrix Fight Night, qui a intégré Disney + Hotstar en tant que partenaires de diffusion l’année dernière, est devenu synonyme de MMA en Inde. La 12e édition de MFN devrait avoir lieu le 1er juillet au stade couvert de Noida, secteur 21 et promet un autre spectacle époustouflant.

« Si nous n’avions pas eu la vision à long terme pour cela, nous aurions été fermés très rapidement », a déclaré Krishna. « Ma mère et moi, lorsque nous sommes sur le terrain, nous n’avons besoin de personne d’autre que nous. Nous avons vraiment Je pense que nous pouvons faire notre travail nous-mêmes au mieux. Nous avons le plus confiance en nous. C’est notre bébé à la fin de la journée. Personne ne mettra le temps comme nous le ferions.

« Le MMA est un jeu mental. Je crois que pour être un combattant MMA, vous devez avoir un petit extra. Il faut une personne très spéciale pour entrer dans la cage et avoir la porte verrouillée derrière vous, faire face à votre adversaire et entrer dans un combat magnifique et technique », a conclu Ayesha Shroff.