Les co-animateurs de « The View » défendent Taylor Swift contre les fans masculins « énervés » de la NFL

Les co-animateurs de “The View” passent à l’offensive pour critiquer les hommes “énervés” par la participation de Taylor Swift aux matchs de la NFL pour soutenir son petit ami Travis Kelce.

Au cours de l’épisode du talk-show de mercredi, Whoopi Goldberg a introduit le sujet de la présence de Swift cette saison de football aux matchs des Chiefs de Kansas City pour soutenir Kelce. “Alors ma question est : ‘Pourquoi es-tu si énervé ? Pourquoi es-tu si en colère ?'”, a-t-elle déclaré à propos de l’indignation masculine. “Il y a tellement de raisons d’être en colère dans ce monde. Pourquoi ces hommes sont-ils toxiquement masculins ?”

Ensuite, la co-animatrice Sara Haines a expliqué comment Swift semblait faire bouger les choses pour la NFL.

“Vous êtes la bienvenue en tant que maman, petite amie qui n’attire pas trop d’attention, pom-pom girl. Vous deviez remplir ces rôles traditionnels. Voici Taylor Swift”, a déclaré Haines. “Elle a plus d’argent, donc plus de pouvoir. Elle est plus célèbre et elle vient voir son petit ami chez lui, dans un stade de football.”

Swift a fait sa 12e apparition dans la NFL lors de la confrontation du Championnat de l’AFC entre les Chiefs de Kansas City et les Ravens de Baltimore pour encourager Kelce dimanche. Et peu importe ce que les pères, Brads et Chads ont dit à propos de Swift étant une distraction pour les Chiefs, l’équipe rouge et or a une fiche de 9-3 avec Swift dans les tribunes.

Haines a ajouté que les apparitions de Swift aux matchs de Kelce sont “très inconfortables pour certaines personnes, et je dirais que cela va au-delà des hommes. Je dirais en fait que ce préjugé existe également chez les femmes”.

Les hommes qui critiquent les apparitions de Taylor Swift dans la NFL « ont besoin d’une thérapie », déclare Joy Behar

Une autre co-animatrice de “The View”, Joy Behar, a déclaré qu’elle se sentait mal que les hommes critiquent la chanteuse parce que “les choses ne se sont pas déroulées comme prévu” alors que les femmes continuent de progresser professionnellement dans la culture américaine. “Ces gars ont besoin d’une thérapie”, a-t-elle ajouté.

“Va chercher un psy ! Je veux dire, ils ne considèrent pas que ce soit masculin d’être en thérapie. Il ne s’agit pas de masculin (ou) féminin, il s’agit de ton cerveau, et donc ils ont besoin d’aide, et c’est pourquoi je me sens désolé. pour eux”, a déclaré Behar.

Le faucon juridique de la table, Sunny Hostin, était d’accord avec Behar et a blâmé le manque de socialisation entre les hommes. “S’ils lui montrent pendant 25 secondes rejoindre et soutenir son partenaire, alors je ne sais pas ce qui ne va pas”, a déclaré Hostin.

Taylor Swift arrive sur la liste Power 100 du Billboard

En plus d’être un sujet de conversation sur « The View » – et dans tous les autres coins d’Internet – Swift a également fait la une des journaux mercredi lorsque Billboard a annoncé que le chanteur de « Lover » était en tête. leur liste annuelle Power 100.

“Habituellement, ces gens sont des cadres, qui travaillent dur dans les bureaux et gardent l’esprit tourné vers l’argent, afin que les créateurs qu’ils servent puissent se concentrer sur leur art”, a noté Billboard.

Cette distinction était remarquable étant donné que Swift n’est pas un cadre traditionnel, et Billboard a souligné sa portée gargantuesque et le fait que sa tournée Eras était la tournée la plus rentable de tous les temps. C’était également la première tournée à dépasser le milliard de dollars de revenus.

“Cette année, cependant, le cerveau derrière la plupart des réalisations record de l’industrie – depuis une course historique dans un stade qui a alimenté une règle sans précédent au sommet du palmarès des albums Billboard 200 jusqu’au film de concert le plus rentable de tous les temps – était elle-même une artiste”, ont-ils continué. “Taylor Swift ne se présente pas publiquement comme une dirigeante, mais elle a conçu et exécuté l’un des plans d’affaires les plus ambitieux, les plus innovants et les plus réussis que l’industrie musicale ait jamais connu.”

Contributeur : Bryan West, USA TODAY