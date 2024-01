Les co-animateurs de « The View » critiquent Georgia DA Fani Willis pour une liaison présumée avec le procureur de Trump

Les co-animateurs de l’émission “The View” sur ABC ont critiqué la procureure du district de Géorgie, Fani Willis, pour “l’apparence d’irrégularité” en alléguant qu’elle aurait eu une liaison avec le procureur qui dirigeait l’affaire d’ingérence électorale contre l’ancien président Trump.

Les co-animateurs ont déclaré que les accusations selon lesquelles Willis aurait eu une liaison avec le procureur spécial de Géorgie, Nathan Wade – qu’elle a embauché pour l’aider dans son affaire actuelle visant à poursuivre l’ancien président Trump dans le comté de Fulton – lui donnaient une mauvaise image.

Ils ont ajouté que si elle s’était engagée dans cette affaire, c’était « faux », « contraire à l’éthique » et ont débattu de la question de savoir si cela pourrait avoir un impact sur son dossier contre Trump. L’une des animatrices a également déclaré qu’elle était “p—-d off” que Willis se livre à un tel comportement en raison du risque de compromettre ou de retarder l’affaire.

Les allégations contre Willis sont devenues si visibles que le Sénat géorgien, contrôlé par le Parti républicain, a voté vendredi pour former un comité spécial chargé d’enquêter sur elles.

Le sénateur républicain de l’État, Greg Dolezal, a présenté la mesure, affirmant que « la multitude d’accusations entourant Mme Willis, allant des allégations de mauvaise conduite du procureur aux questions sur l’utilisation des fonds publics et aux accusations de relation non professionnelle, souligne l’urgence d’une enquête approfondie et approfondie ». examen impartial.”

Au cours de l’épisode de vendredi du talk-show de jour d’ABC, la co-animatrice Sunny Hostin a pris soin de reconnaître que les allégations sur le comportement de Willis n’étaient que cela, mais a noté qu’elles ne donnaient pas une bonne image d’elle.

Après que sa collègue Joy Behar en ait parlé, Hostin a déclaré qu’elle pensait que les allégations “ne compromettraient pas les poursuites contre” Trump, car davantage de procureurs remplaceraient simplement Willis et Wade.

Cependant, elle a ajouté : « Je pense que le problème est qu’il y a un apparence d’irrégularité si vous dormez, en tant que procureure – si vous le faites, elle ne l’admet pas – si vous couchez avec votre avocat spécial que vous avez nommé à un poste et que cette personne gagne de l’argent en faisant cela, n’est-ce pas ?”

“Donc, c’est un problème”, a déclaré Hostin.

Ana Navarro est intervenue en disant : “Si vous couchez avec un procureur et que vous lui payez 650 000 $ – ‘si’, OK, ‘si’ – peu importe que vous soyez noir, blanc, vert, violet, marron, cela n’a pas d’importance. C’est mal et contraire à l’éthique et je pense que cela va à l’encontre des règles de réglementation professionnelle. »

“Et cela affecte l’affaire”, a poursuivi le co-animateur, ajoutant : “Il y a de nombreuses affaires qui échouent parce qu’un avocat couche avec un client, ou que des gens du bureau du procureur ont des relations sexuelles au téléphone avec un témoin.”

La co-animatrice Alyssa Farah Griffin est intervenue en disant à ses collègues : « Au minimum, cela va retarder l’affaire et ce sera très probablement le cas jusqu’au jour de l’élection. Les gens de Trump – et ils en ont le droit, d’essayer d’utiliser toutes les tactiques dilatoires du livre. »

Elle a ensuite exprimé sa colère en disant : « Et personnellement, je suis simplement je m’en fous de ça. C’est le cas de sa vie. C’est une vaste affaire RICO. C’est une question difficile, je pense qu’elle a réellement ce dont elle a besoin pour prouver cette affaire.”

Griffin a en outre déploré : “Une de mes meilleures amies, Cassidy Hutchinson, a passé des mois à Atlanta, protégée par les US Marshals pour témoigner dans cette affaire et maintenant tout pourrait s’effondrer à cause de ces allégations d’irrégularité.”

