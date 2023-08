Les co-accusés de Trump en Géorgie font face à d’énormes factures juridiques

Le candidat républicain à la présidentielle et ancien président américain Donald Trump s’exprime lors de sa campagne à l’Iowa State Fair à Des Moines, Iowa, États-Unis, le 12 août 2023. Evelyn Hockstein | Reuter

Alors que l’ancien président Donald Trump et son armée d’avocats se préparent à sa reddition officielle jeudi, une dure nouvelle réalité émerge pour les co-accusés accusés à ses côtés en Géorgie : leurs factures juridiques sont sur le point de monter en flèche, et il semble qu’aucune aide n’est en cours. le chemin de Trump. « J’ai été informée de manière fiable que Trump ne finance aucun d’entre nous qui est inculpé », a déclaré l’avocate et coaccusée Jenna Ellis. a déclaré vendredi dans un post sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Ellis est l’un des 19 personnes qui ont été inculpées le 14 août dans un acte d’accusation tentaculaire par un grand jury du comté de Fulton après une enquête menée par le procureur de district Fani Willis. Les accusés sont accusés d’avoir participé à une tentative criminelle d’ingérence dans les résultats de l’État à l’élection présidentielle de 2020 au nom du candidat de l’époque, Trump. Trump a l’habitude de payer au moins certains des conseillers juridiques de ses alliés. L’ensemble de son réseau politique, y compris ses comités conjoints de collecte de fonds, a dépensé plus de 70 millions de dollars combinés du début de 2020 à la fin de 2022 en frais juridiques, selon un rapport par OpenSecrets. Des personnes familières avec les grosses factures de l’affaire géorgienne ont déclaré à CNBC que beaucoup de personnes impliquées dans l’affaire n’attendent aucune aide du réseau politique Trump. Une autre personne a déclaré qu’il ne voulait aucune aide de l’équipe Trump. Ceux qui ont refusé d’être nommés dans cette histoire l’ont fait pour parler librement de conversations privées. Un porte-parole de Trump n’a pas répondu à une demande de commentaire. Un nouveau fonds de défense juridique appelé le Patriot Legal Defence Fund, créé en juillet par deux confidents de Trump, est censé collecter des fonds pour aider les assistants et les employés de Trump avec leurs factures juridiques, selon un dossier commercial examiné par CNBC. Mardi, il n’y avait aucun dossier public à but non lucratif montrant qu’il y avait eu une collecte de fonds, sans parler de la distribution d’argent. Michael Glassner, co-fondateur du fonds, a refusé de commenter. Avec Trump et ses millions fermement hors de portée, les co-accusés, les co-conspirateurs présumés et les témoins dans l’affaire de la Géorgie se tournent vers leurs propres fonds de défense juridique en ligne pour payer leurs avocats, dont les honoraires sont sur le point de monter en flèche maintenant que les procédures judiciaires sont enfin en cours. Les coaccusés de Trump peuvent s’attendre à payer leurs avocats « sept chiffres si c’est un dollar », soit au moins 1 million de dollars, a déclaré Randy Zelin, un avocat chevronné spécialisé dans les crimes en col blanc. Une partie de la raison pour laquelle les frais juridiques sont si élevés dans les affaires judiciaires de Trump est que, pour un avocat, représenter un client aligné sur Trump est potentiellement semé d’embûches, y compris éventuellement la défense de la fausse affirmation de l’ancien président selon laquelle il a remporté les élections de 2020, a déclaré Zelin. « Vous devez faire et dire ce que dit et fait l’ancien président », a déclaré Zelin. Pourtant, a-t-il dit, il existe deux façons pour un client de payer moins que le taux en vigueur. La première est si un avocat est prêt à accepter la publicité au lieu d’au moins une partie des frais, a-t-il déclaré. La deuxième façon, a-t-il dit, est si le client de l’avocat « retourne » sur un ou plusieurs co-accusés.

Péril juridique pour Trump

En engageant leurs propres avocats et en les payant séparément de Trump, les 18 coaccusés en Géorgie ont également créé un nouveau risque juridique majeur pour l’ancien président, a déclaré Zelin. Trump utilise depuis longtemps des accords de défense conjointe, ou JDA, dans lesquels Trump peut aider à choisir l’avocat et payer les factures. L’un des JDA les plus mémorables que Trump a conclus a été avec son directeur de campagne présidentielle de 2016, Paul Manafort, lors de l’enquête d’un avocat spécial sur les efforts de la Russie pour s’ingérer dans les élections de 2016. Mais au fur et à mesure que les problèmes juridiques de Manafort augmentaient, la pression sur lui pour coopérer, ce qu’il a finalement fait, selon au New York Times. « Celle qui a l’or, règne. Si je paie votre avocat, je ne m’attends pas à ce que vous me fassiez du mal », a déclaré Zelin. « Un accord de défense conjointe … aide à régler cela, et l’accord est standard avec les coaccusés travaillant ensemble, afin qu’ils puissent partager des informations sans se faire poignarder dans le dos », a écrit Zelin dans un e-mail. Mais au lieu de créer une compréhension mutuelle où ses coaccusés s’unissent pour isoler Trump, en ne les aidant pas avec leurs factures ou en créant des accords de défense communs, l’ancien président pourrait créer un dilemme où les autres accusés pourraient coopérer avec les autorités contre lui, a déclaré Zelin. « Vous voulez vous assurer que vos coaccusés ont un avocat de qualité qui peut travailler avec votre avocat – et oh oui, ne pas encourager le client à se retourner! » il a dit.

Fonds de défense juridique