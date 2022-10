Les CMA Awards s’ouvriront avec un hommage à la légende de la musique country Loretta Lynn

Les Country Music Association Awards devraient commencer par un hommage à la légende de la musique country Loretta Lynn, décédée le 4 octobre à l’âge de 90 ans.

Lynn est entrée dans le monde de la musique à un jeune âge et, en 1971, a sorti “Coal Miner’s Daughter”, la chanson pour laquelle elle deviendrait la plus connue dans sa carrière. Elle a ensuite remporté le prix CMA de la chanteuse de l’année en 1967, 1972 et 1973. Ses autres succès incluent “One’s On the Way”, “Somebody Somewhere” et “Don’t Come Home a-Drinkin”.

La remise des prix mettra en vedette une poignée de performances. Kelsea Ballerini est sur le point de monter sur scène avec Kelly Clarkson et Carly Pearce pour chanter “YOU’RE DRUNK, GO HOME”, ainsi qu’un duo entre HARDY et Lainey Wilson chantant “wait in the truck”. Le Zac Brown Band fera équipe avec Jimmie Allen et Marcus King pour “Out In the Middle”.

Parmi les autres artistes qui monteront sur scène ce soir-là, citons Luke Bryan, Miranda Lambert, Carly Pearce, Carrie Underwood et Morgan Wallen, qui chantera son tube “You Proof”.

PEYTON MANNING ET LUKE BRYAN « SE SYNC » POUR LES CMA AWARDS : « CE N’EST PAS BON »

Quand il s’agit d’animer le spectacle, Bryan et Peyton Manning sont ravis de s’amuser ensemble sur scène et ne sont pas le moins du monde nerveux à propos de la soirée du spectacle.

Bryan, qui a animé l’émission en 2021, ne pouvait pas laisser passer l’occasion de se moquer un peu de son co-animateur cette année, en soulignant l’augmentation de la participation de Manning aux publicités et à diverses autres apparitions télévisées.

“Je ne suis certainement pas nerveux à l’idée que Peyton et lui fassent des bêtises parce qu’il a tout ce qu’il faut pour la télévision”, a expliqué Bryan. “Regardez simplement le Super Bowl, il représente 83% de toutes les publicités du Super Bowl. Ce qui est amusant dans la soirée, c’est qu’il y a toujours la beauté d’être l’hôte. Ce sera amusant pour Peyton et moi en ce moment.”

Un élément de la soirée dont Bryan ne se lasse pas est l’énergie qu’il ressent en animant sur scène. Il a comparé l’énergie qu’il ressent en accueillant à l’énergie que les athlètes professionnels pourraient ressentir lorsqu’ils entrent sur le terrain de basket ou de football, dans le sens où il y a un public qui l’encourage.

“Vous vous excitez. Pas pour faire des analogies idiotes, mais pour moi, c’est comme entrer dans un grand match de football, et l’énergie qui sort et commence le spectacle, livrant des blagues amusantes, torréfiant certains des artistes là-bas “, Bryan expliqué. “La pièce est une chose magique à vivre, et c’est à nous d’être simplement naturels et de nous amuser, et pour que les gens à la maison voient vraiment que nous ne nous prenons pas trop au sérieux, mais nous prenons la nuit très sérieusement.”

Manning et Bryan, qui sont amis depuis un certain temps, n’ont aucun problème à faire des blagues aux dépens de l’autre.

“Luke et moi avons joué au golf ensemble il y a des années à Indianapolis, avant qu’il ne participe à une collecte de fonds caritative pour cet hôpital pour enfants dans lequel je suis très impliqué”, a déclaré Manning. “Beaucoup de terrains de golf, parfois vous vous présentez en short, et ils disent : “Hé, tu dois porter des pantalons longs”, mais c’était différent, parce que tu pouvais porter des shorts dans ce club, mais Luke s’est présenté en pantalon, mais c’était un pantalon très serré. Je me suis dit : ‘Luke, tu ne peux pas porter ce pantalon serré ici.’ Nous les avons coupés et ils sont devenus des shorts très serrés.”

Bryan a ajouté: “Un bon souvenir, c’est quand j’ai joué au Mile High Stadium et que Peyton sort et que Brandon Stokley et lui, qui ont joué ensemble pendant des années, ont eu un match de football dans les vestiaires et Peyton aurait simplement téléporté Stokley dans la tête. avec quand il ne regardait pas, et c’était amusant de voir ces deux-là se torturer.”

Les CMA devraient être diffusées le mercredi 9 novembre.