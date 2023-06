Les CM du Qatar ont imposé des exigences sans précédent aux joueurs – FIFPRO

Jude Bellingham, 19 ans, a commencé les cinq matches de la Coupe du monde de l’Angleterre au Qatar. Tom Jenkins/Getty Images

Près de la moitié des joueurs participant à la Coupe du monde de l’année dernière ont connu une fatigue mentale extrême ou accrue au cours d’une saison sans précédent de congestion des matches, selon le syndicat international des joueurs FIFPRO.

Les ligues nationales ont fait une pause en novembre pour la première Coupe du monde de mi-saison, les joueurs se voyant refuser le temps de préparation pour la pièce maîtresse du Qatar et beaucoup retournant immédiatement à la compétition de clubs.

La plate-forme de surveillance de la charge de travail des joueurs (PWM) de la FIFPRO, utilisant les données de 1 800 footballeurs professionnels, a déclaré que le calendrier intense avait un impact néfaste sur les clubs et les compétitions.

Le rapport, publié jeudi, a révélé que les mois précédant la Coupe du monde et la période suivant la Coupe du monde ont vu « des niveaux dangereux de congestion des matches » qui constituaient un danger pressant pour la santé physique et mentale des joueurs.

Le président de la FIFPRO, David Aganzo, a déclaré : « L’industrie a besoin d’un effort collectif beaucoup plus important pour établir des garanties efficaces de charge de travail des joueurs et une solution de calendrier responsable qui protège la santé des joueurs et soutient les performances des joueurs. »

Avec des réformes imminentes de la Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs de la FIFA élargie, la FIFPRO a déclaré que les exigences envers les joueurs d’élite ne feront qu’augmenter au cours du prochain cycle calendaire avec une augmentation de 11 % de la charge de match possible en 2024-25.

Le rapport comprenait des études de cas sur des joueurs d’élite, notamment Enzo Fernandez de Chelsea, le Real Madrid de Manchester City. Vinicius Jr et son futur coéquipier Jude Bellingham.

Le défenseur français de Manchester United, Raphael Varane, a également été utilisé pour présenter les exigences des joueurs des meilleurs clubs européens.

Varane a joué pour son club huit jours après la finale de la Coupe du monde et a annoncé en février sa retraite du football international, à 29 ans.

« Le calendrier est déjà plus que rempli ; les joueurs sont surchargés de travail, et ça va encore empirer », a déclaré Varane.

« J’ai peur qu’on assiste à des carrières beaucoup plus courtes et que des joueurs soient obligés d’abandonner l’équipe de France très tôt car, physiquement ou mentalement, ce que nous demandons aujourd’hui dépasse tout simplement les bornes. »

Selon les données de Football Benchmark, Varane a fait 248 apparitions dans toutes les compétitions depuis juin 2018, dont 58% consécutives, définies par PWM comme moins de cinq jours de repos entre les deux. Il a également parcouru 229 244 kilomètres pour des voyages internationaux durant cette période.

La Coupe du monde étant pressée dans les saisons nationales, la période de préparation habituelle manquait avec 68% des joueurs dans les listes d’équipe finales ayant moins de deux semaines pour se préparer au tournoi, tandis que beaucoup n’avaient que quelques jours pour récupérer après celui-ci.

D’autres facteurs ont contribué à la charge de travail des joueurs, notamment la volonté de la FIFA d’augmenter le temps de jeu lors des matches de la Coupe du monde ; avec un temps d’arrêt moyen atteignant 11 minutes.

Le rapport a révélé que 44% des joueurs ont ressenti plus de fatigue physique et 23% plus de fatigue mentale en janvier par rapport aux autres saisons, tandis que 53% se sentaient plus susceptibles de subir des blessures.

Les clubs des cinq grandes ligues européennes ont subi plus de 3 000 blessures au cours de la saison 2022-23, la Premier League (686) et la Serie A (679) étant les pires, tandis que les mois les plus dommageables de la Ligue 1 française ont été janvier et février.

Le club espagnol de Séville a été durement touché avec trois joueurs – Papou Gomez (Argentine), Alex Telles (Brésil) et Thomas Delaney (Danemark) — tous hors de combat pendant au moins 40 jours après la fin de leur tournoi.

Le rapport met en garde contre les dangers pour les jeunes talents tels que le milieu de terrain anglais Bellingham, que le Real Madrid signe pour 103 millions d’euros (110,53 millions de dollars) du Borussia Dortmund.

Les données montrent que le jeune de 19 ans a été soumis à une charge de travail extrêmement élevée par rapport à Steven Gerrard, Wayne Rooney et David Beckham au même âge.

« S’il est crucial d’offrir aux jeunes talents des opportunités de développer et de mettre en valeur leurs compétences, il est tout aussi important de protéger leur bien-être et d’assurer leur succès à long terme », conclut le rapport.