Les clubs saoudiens mèneront la chasse à Victor Osimhen s’il devient disponible sous les yeux du Real Madrid et de Chelsea – Paper Talk | Actualités du centre de transfert

Les clubs saoudiens mèneront la course pour débarquer Victor Osimhen s’il est disponible lors du mercato de janvier, le Real Madrid et Chelsea étant également parmi les clubs intéressés.

Rory McIlroy est sorti en pleine forme et a montré que les cicatrices de la bataille de LIV Golf sont encore vives en déclarant que Sergio Garcia et Ian Poulter « manqueront plus d’être à la Ryder Cup que les joueurs ne leur manqueront ».

La star féminine d’Aston Villa, Rachel Daly, a supprimé un tweet affirmant que les joueurs ne portaient pas le maillot « en sueur » du club, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la rétention d’humidité, lors d’un match amical ce mois-ci.

Martin Ziegler du Times et Miguel Miguel Delaney de The Independent discutent de la possibilité pour Arsenal de garder David Raya et Aaron Ramsdale au club.



Manchester United a décroché une étonnante 12e rencontre consécutive en Coupe à domicile – alors que Newcastle a été « récompensé » pour avoir battu Man City avec un voyage en Coupe Carabao à Old Trafford.

Le Real Madrid envisage un coup pour Roberto De Zerbi de Brighton alors qu’il envisage de succéder à Carlo Ancelotti.

L’attaquant inconsolable de Naples, Victor Osimhen, a refusé de célébrer son but pour le club mercredi, quelques jours seulement après que le club se soit moqué de lui sur les réseaux sociaux.

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, n’a pas encore reçu d’excuses de Jadon Sancho.

Le journaliste en chef de Sky Sports, Kaveh Solhekol, a les derniers détails sur la confrontation entre le manager Erik ten Hag et Jadon Sancho à Manchester United et dit que tout ce qui est nécessaire, ce sont des excuses de la part du joueur.



Les clubs saoudiens cherchent à recruter des arbitres de premier plan de la Premier League et de toute l’Europe pour élever le niveau d’arbitrage dans la première division du pays.

Michael Beale insiste sur le fait que les programmateurs de la SPFL devraient faire plus pour aider les clubs de Premiership après avoir subi deux autres blessures alors que son équipe des Rangers organisait une demi-finale de la Viaplay Cup contre Hearts.

Barry Robson dit qu’il savoure la bataille d’Aberdeen sur trois fronts après avoir vu son équipe organiser une demi-finale de la Viaplay Cup avec Hibernian.

Scott Brown est devenu l’un des favoris pour le poste de manager de Cheltenham Town après avoir récemment dirigé un autre club de League One à Fleetwood.