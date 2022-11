Six clubs Rotary de Sauk Valley – Dixon, Rock Falls, Sterling Noon, Rotaract of Sauk Valley Community College, Twin Cities Sunrise et Walnut – ont collecté un peu plus de 2 600 $ lors de la septième marche annuelle End Polio Now, qui a commencé et s’est terminée le 8 octobre à Parc du Centenaire à Rock Falls. La Fondation Gates triplera ce montant en fonds de contrepartie, ce qui portera la contribution totale à environ 7 800 $.