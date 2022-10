Les clubs Rotary de Sauk Valley organiseront une marche annuelle End Polio Now le 8 octobre – Shaw Local

Les membres du Rotary de Sterling, Rock Falls et Walnut vous invitent à participer à la septième marche annuelle End Polio Now le 8 octobre 2022 au Centennial Park de Rock Falls. La marche non compétitive sera d’environ 2,5 miles le long du canal jusqu’à East Second Street jusqu’à First Avenue et retour au Centennial Park. Les membres du Rotary sur la photo sont : Tom Meyers (à gauche), Gail Wright, Betty Clementz, Cheryl Faber, Jan Pistole, Nick Lareau et David Poust. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)