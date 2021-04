Eh bien, cela s’est rapidement désamorcé! Une minute, les six meilleurs clubs de football d’Angleterre (ouais, à DROITE) allaient se séparer.

Formez une soi-disant Super League avec un groupe d’Espagnols et d’Italiens. Pantalon des sommes d’argent toujours plus vastes.

La puissance des fans, apparemment, a gagné la journée et il n’y aura pas de Super League – pour le moment Crédit: AFP

Cue un hurlement d’indignation immédiat de la part de presque tout le monde. Y compris le Premier ministre et le prince William.

Sans parler de ces personnes incroyablement fines, décentes et honnêtes à l’UEFA et à la Fifa. Les fans organisent des manifestations, les réseaux sociaux bouillonnent de fureur.

Et un jour plus tard, l’idée est aussi raide qu’une hermine. Tous les clubs anglais – Chelsea, Spurs, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Arsenal – ont débranché la fiche. Il y a eu des excuses rampantes et des démissions.

Quelle erreur de jugement épique sur l’humeur du public.

Mais voici mes soupçons – cette idée n’est pas morte. Loin de là. Et tôt ou tard, les «grands» clubs auront leur chemin, peut-être sous une forme différente. C’est ce qui s’est passé dans le passé.

C’est ce qui va se passer maintenant, que Boris le veuille ou non.

L’idée originale n’allait jamais fonctionner. Peu importe la notion ridicule selon laquelle les Spurs sont considérés comme l’un de nos six clubs les plus titrés.

Bon sang, j’ai gagné plus de trophées de football que les Spurs. Ils n’ont remporté le titre de champion que deux fois.

Et le dernier était à peu près au même moment où les Beatles ont joué leur premier concert au Cavern Club de Liverpool. Avant la crise des missiles cubains.

Pas étonnant que Everton, Leeds, Leicester et Aston Villa aient été un peu offensés, vous savez.

De plus, ce n’était pas vraiment une «Super League» car le plus grand club européen, le Bayern Munich, a refusé de participer.

Et puis, l’UEFA a annoncé que les joueurs qui se sont enrôlés ne seraient pas autorisés à jouer pour leur pays, et les différentes nations ont dit que les clubs ne pourraient pas non plus jouer dans la ligue nationale – c’était tout, kaput. Pas de puissance de ventilateur, juste du bon sens.

Mais croyez-moi, tout cela reviendra. Peut-être sous une forme modifiée.

VAST WONGA

Parce qu’à la fin, bien que les fans puissent se plaindre, l’argent parle. Et c’est ce qui s’est produit au moins deux fois auparavant avec notre match national.

Les plus âgés d’entre vous se souviendront peut-être de la fureur lorsque ces mêmes grands clubs ont suggéré de créer une super ligue en Angleterre.

C’était à la fin des années 1980, lorsque les grands clubs étaient impatients de récupérer le plus d’argent possible des nouvelles franchises télévisées.

Que s’est-il passé? Après que les objections initiales se soient calmées, nous avons obtenu la Premiership – comme ils le voulaient.

Une plus petite division inondée de grandes quantités de wonga. Et ces clubs sont devenus de plus en plus riches.

Les mêmes clubs ont de nouveau réclamé une ligue des champions européenne élargie.

Pas seulement une compétition à élimination directe, comme c’était le cas auparavant. Mais des ligues d’équipes. Que s’est-il passé? La Ligue des champions a été considérablement élargie et occupe désormais une bonne partie de la saison.

En fin de compte, ils ont presque tout ce qu’ils voulaient.

Idem pour le moment. Surveillez cet endroit.

Les clubs les plus riches d’Europe réclament une plus grande part du butin et une ligue spéciale depuis une décennie.

Et à la fin, ils obtiendront une version de ce qu’ils veulent.

Et est-ce que ce sera si mauvais pour tout ça? Beaucoup d’entre nous qui ne soutiennent pas les «Big Six» ont hâte de voir leur dos.

Et l’argent coulera et enrichira également les plus petits clubs.

C’est ce qui s’est passé avec la Premiership et la Premier League.

Donc – la Super League. Pas mort du tout. Ce sera de retour. Surveillez cet endroit.

C’est l’engagement n ° 419 pour Katie Splice

KATIE PRICE s’est de nouveau fiancée. Il s’agit de son 419e engagement (tôt ou tard, elle vous contactera, ne vous inquiétez pas).

Je ne me souviens pas du nom du type avec qui elle est, euh, fiancée. Et d’après ses antécédents, dès que je me souviendrai, ce sera fini.

Katie Price a de nouveau été fiancée – pour la 419e fois Crédit: instagram

Katie Price pose avec son dernier fiancé – Carl Woods Crédit: Instagram

Parfois, je pense qu’elle ne se fiance que pour obtenir son nom dans le journal.

Eh bien, ça a fonctionné à nouveau, je suppose.

Soyez sauvage pour le retour du chat

Quelques bonnes nouvelles! Les Wildcats seront bientôt réintroduits en Angleterre pour la première fois depuis que Shakespeare était en vie.

C’est notre animal le plus menacé – seule une poignée vit dans l’extrême nord de l’Écosse.

Les Wildcats seront réintroduits en Angleterre pour la première fois depuis l’époque de Shakespeare Crédit: Alamy

Un problème est celui des gardiens de jeu, qui les persécutent sans relâche. Je souhaite que nous puissions avoir un programme d’éradication des gardiens de la chasse.

L’autre est qu’ils sont probablement à peu près le seul animal au monde qui soit, euh, en train de s’éteindre.

Ils se croisent avec des chattes domestiques. . . vous savez, n’importe quel port dans une tempête.

Il ne reste donc plus que quelques chats sauvages pur-sang.

Suivant? Apportez les loups.

Bar pol pots dans les pubs

Aller au pub est encore un peu une palabre, n’est-ce pas?

Plus précisément, l’industrie hôtelière semble divisée sur la façon de traiter ses clients.

Aller au pub est encore un peu une palabre, n’est-ce pas? Crédits: Getty

Il y a des bars et des restaurants où le personnel se met en quatre pour que vous vous sentiez comme chez vous. Et puis il y a les autres.

Patrouillé par des Napoléons dignes d’un emploi qui essaient de rendre la vie aussi difficile que possible à quiconque osant acheter un verre.

J’en ai rencontré une cette semaine. Un petit Pol Pot à la tête de balle dont le moment le plus heureux de la vie a été lorsque quelqu’un lui a donné son casque sanglant.

Nous sommes partis après un verre. Pendant ce temps, mon pote a essayé de nous réserver dans un pub pour prendre un verre demain soir. «Vous pouvez rester au maximum 90 minutes et vous devez acheter un repas», lui a-t-il dit.

Être bourré est la seule réponse raisonnable à cela.

J’espère que nous nous souviendrons quels établissements étaient sympas et lesquels ne l’étaient pas quand tout cela est terminé.

C’est aussi pourquoi j’ai une certaine sympathie pour Keir Starmer.

Le dirigeant travailliste a été expulsé d’un pub par un propriétaire déclamé appelé Rod Humphris.

Il doit se rappeler qu’un hôte doit traiter ses invités avec courtoisie, quelles que soient les opinions politiques qu’ils peuvent avoir.

Je pense que dans les circonstances, Starmer s’est comporté avec dignité. J’aurais allumé le type.

Un coup de chance d’York Une FEMME a été arrêtée après avoir été retrouvée errant dans la maison du prince Andrew. La femme, dans la quarantaine, a affirmé qu’elle était fiancée au duc d’York. Je suppose que les gardes l’ont laissée entrer parce qu’ils pensaient que personne de sensé ne réclamerait d’être fiancé au bouffon sans sueur. Je veux dire, pourquoi le feriez-vous? Ils devraient laisser partir la pauvre femme. Elle est à peu près la seule personne au cours de la dernière année à avoir volontairement tenté de rencontrer le type.

Reine dignité tranquille

La photo la plus triste de l’année était sûrement celle de la reine, masquée, assise seule sur un banc, attendant les funérailles de son mari.

Une telle dignité tranquille à un moment de chagrin.

Sa Majesté la Reine était assise seule portant un masque aux funérailles du prince Philip Crédit: AP

Nous nous souviendrons du deuxième âge élisabéthain avec énormément d’amour et de respect pour la reine et le duc d’Édimbourg.

Mais je me demande aussi si cela sera également considéré comme le début de la fin pour notre famille royale?

Je vous le dis, cette chronique doit avoir de l’influence! Il y a quelques semaines, j’ai dit que lorsque les enfants retournent à l’école, ils devraient être sans masque.

Le ministère de l’Éducation a maintenant déclaré qu’il s’attend à ce que les élèves cessent de porter des masques d’ici la «troisième étape» de notre sortie du verrouillage – le 17 mai. Pas une minute trop tôt.

Espérons simplement que la mi-mai ne sera pas lorsque nous commençons à voir un autre pic dans les cas de Covid.