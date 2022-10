Les clubs RFL apportent un «fort soutien» aux nouveaux plans radicaux d’IMG | Actualités de la Ligue de Rugby

La Rugby Football League a fait appel à IMG pour faire des propositions sur la croissance des investissements et des audiences

Les clubs RFL ont apporté un “fort soutien” aux principes et à l’orientation de nouveaux plans radicaux mis en place par son nouveau partenaire stratégique, la société de gestion sportive IMG, dans ce qui pourrait être les plus grands changements dans le sport depuis sa création il y a 25 ans.

Après des mois d’analyse, des propositions ont été présentées aux 37 clubs de la RFL sur la manière dont le sport peut aller de l’avant, avec de petits changements à des révisions radicales discutées au sein de la communauté de la ligue de rugby.

Dans le “Reimagining Rugby League Consultation Project”, IMG a proposé sept mesures clés qui, selon eux, stimuleront la croissance à long terme du sport alors qu’IMG, la RFL et la Super League s’engagent dans un partenariat stratégique de 12 ans.

Ils ont travaillé avec le sport et ses partenaires pour trouver une voie à suivre à partir de 2024 qui augmente les revenus et l’engagement, les recommandations définissant la première étape de ce plan et selon Simon Johnson, président de la Rugby Football League, les propositions “a très bien atterri” avec les clubs, qui vont maintenant travailler avec IMG pour définir les détails des recommandations.

Un calendrier repositionné qui optimise le flux, la narration et l’engagement, incorporant des “pics” d’intérêt réguliers et un point culminant de saison convaincant.

Un calendrier aligné sur le jeu mondial pour faciliter une fenêtre internationale en octobre et intégrer un international de mi-saison.

La participation au niveau supérieur doit être basée sur une gamme de mesures sur et hors du terrain, fournies par le biais d’un système de classement des clubs dans le but de soutenir la viabilité financière et d’encourager les investissements dans les clubs. Les clubs de « Catégorie A » se verront garantir une participation au niveau supérieur tandis que les clubs de « Catégorie B » seront réévalués chaque année, les clubs les mieux classés occupant les places restantes dans le niveau supérieur. La promotion et la relégation se poursuivront sur le terrain de jeu entre les deuxième et troisième niveaux, le niveau deux étant de plus en plus rempli de clubs de catégorie B solides.

Une stratégie d’expansion à développer qui cible et accompagne la croissance du football féminin et féminin, ainsi que la croissance sur de nouveaux marchés.

La participation des clubs en dehors du Royaume-Uni sera plafonnée et avec des normes supplémentaires pour soutenir la croissance nationale.

Les opérations doivent être centralisées là où cela peut maximiser l’efficacité et générer des revenus supplémentaires (par exemple, billetterie et infrastructure numérique).

Une nouvelle stratégie de marque à introduire et à aligner sur la stratégie commerciale ci-dessus.

La proposition qui se démarque est un niveau supérieur qui sera décidé à la fois sur des critères “sur et hors terrain”, un système de notation déterminant la participation à la ligue.

Le nombre de clubs dans cette ligue n’est pas encore défini, mais il y aurait alors une ligue de clubs de “catégorie B” qui participeraient aux deuxième et troisième niveaux et continueraient la promotion et la relégation.

Ces clubs considérés comme “Catégorie B” seront réévalués chaque année et les clubs les mieux classés participeront au niveau supérieur.

Les critères de classement seront annoncés avant le début de la saison prochaine et seront introduits à titre indicatif en 2024 avant d’être pleinement déployés en 2025. La catégorie A est au niveau supérieur, la catégorie B au niveau supérieur lorsque l’espace est disponible et la catégorie C sera être dans les deuxième et troisième niveaux.

Autres recommandations

En plus des propositions présentées, IMG a également recommandé la suppression des rencontres en boucle, y compris le Magic Weekend, ramenant la finale de la Challenge Cup en mai et mettant davantage l’accent sur les pauses internationales.

Ils disent que le problème pour le sport a été trop axé sur le format et la structure elle-même plutôt que sur le produit et encourage un regain d’intérêt pour l’engagement des fans et les expériences des jours de match.

Afin de mettre ces propositions en action, IMG a eu des réunions de consultation avec la LNR et l’IRL sur la mise en avant de la ligue internationale de rugby, qui devrait être aidée par un calendrier mondial aligné pour le sport.

En dehors du format de la compétition masculine, la France, Londres et le football féminin ont été identifiés comme trois axes de croissance.

Cependant, le nombre de clubs en dehors du Royaume-Uni serait également plafonné à deux avec un nombre minimum de joueurs nationaux dans une journée de match 17 parmi les critères de participation.

Ces clubs doivent également subventionner les frais de voyage supplémentaires des clubs britanniques jusqu’à ce qu’une contribution centrale puisse autrement les couvrir.

L’objectif d’ici 2026 est d’avoir un haut vol avec 14 équipes et 14 équipes dans le championnat en 2024. League One reste flexible et il n’est pas prévu de fusionner des clubs.