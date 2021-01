Les joueurs doivent arriver pour les séances d’entraînement déjà dans leur kit dans le cadre des protocoles de coronavirus mis à jour envoyés par courrier électronique à tous les clubs par l’EFL.

Les mesures reviennent essentiellement aux mesures prises lors de l’épidémie initiale du virus et les clubs sont confrontés à un risque accru d’être sanctionnés s’ils ne respectent pas les nouvelles directives.

Les installations intérieures, y compris les vestiaires et les cantines, doivent être fermées, les gymnases et autres zones intérieures doivent être utilisés uniquement s’ils sont bien ventilés, et les clubs ont été invités à envisager d’utiliser des véhicules séparés ou multiples pour se rendre aux installations.

Les mesures interviennent au milieu de la flambée des taux de Covid-19 et d’un nombre croissant de reports, avec huit matchs dans les ligues un et deux annulés en raison de l’impact du virus dans le seul calendrier de mardi dernier.

Alors que les circonstances individuelles, y compris les implications financières d’un excès de transport, empêchent l’EFL de présenter les nouveaux protocoles comme uniformément irréalisables, elle réprimera plus vivement les clubs concernés qui auraient violé ses directives.

Chaque report pour des problèmes de coronavirus fait l’objet d’une enquête individuelle de la ligue, avec un potentiel d’amendes ou de déductions de points s’il s’avère que les clubs n’ont pas de motif suffisant pour annuler les matches – ou l’ont fait en ayant enfreint les meilleures pratiques.

Les enquêtes individuelles sur les reports de coronavirus ne sont pas encore terminées, mais certains clubs ont exprimé leur inquiétude face à la pression pour remplir les matches.

Rotherham a annulé deux matchs à Noël après que cinq joueurs aient été touchés par le virus, mais le manager Paul Warne a déclaré qu’il se sentait obligé de jouer le match de mardi contre Barnsley, pour lequel ils n’ont nommé que six joueurs sur le banc.