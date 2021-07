Les clubs offriront des heures COVID-19 deux fois par semaine

Costco Wholesale continuera d’organiser des heures d’ouverture spéciales pour les membres de 60 ans et plus et les acheteurs vulnérables pendant que la pandémie de coronavirus se poursuit.

Quelques semaines après avoir annoncé qu’il mettrait fin aux heures de travail pour les seniors le 26 juillet, le détaillant a changé de cap et les réduit plutôt de cinq jours par semaine à des événements deux fois par semaine.

« Au lieu d’arrêter, nous maintiendrons les horaires pour les seniors les mardis et jeudis, jusqu’à nouvel ordre », a déclaré lundi Richard Galanti, directeur financier de Costco, à USA TODAY.

À partir de la semaine du 26 juillet, l’heure de magasinage réservée dans la plupart des clubs pour les acheteurs âgés, les membres handicapés ou immunodéprimés sera de 9 h à 10 h mardi et jeudi, a indiqué le détaillant sur sa page de mises à jour COVID-19.

La mise à jour intervient alors que le nombre de nouvelles infections à coronavirus augmente dans les 50 États et que les hospitalisations à l’échelle nationale augmentent à un rythme alarmant, selon les données de l’Université Johns Hopkins publiées dimanche.

Les nouvelles infections ont augmenté dans les 50 États samedi, le troisième jour consécutif, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Et plus de 25 000 patients américains qui avaient probablement COVID-19 étaient hospitalisés samedi, en hausse de 24,1% par rapport à la semaine précédente.

Comme la plupart des grandes épiceries du pays, Costco a commencé à désigner des heures de magasinage spéciales en mars 2020 pour aider ceux que les Centers for Disease Control and Prevention considéraient comme les plus vulnérables et à risque de COVID-19.

Costco a commencé ses heures seniors comme un événement deux fois par semaine et s’est rapidement étendu à trois fois par semaine. Lorsque les clubs ont repris leurs heures normales début mai 2020, les clubs ont prolongé les heures d’ouverture des seniors aux matins de la semaine dans la plupart des endroits.

L’été dernier, Costco a initialement annoncé son intention de réduire les heures spéciales à deux fois par semaine en juillet 2020, mais n’a pas réduit les heures car les cas ont augmenté. Au lieu de cela, Costco a déclaré à l’époque que les heures continueraient indéfiniment.

Walmart, Target, BJ’s Wholesale Club et Aldi font partie des détaillants qui font encore la promotion d’heures spéciales pour les seniors sur leurs sites Web. Les horaires et les critères varient selon le lieu. Trader Joe’s a réduit les heures de travail des seniors dans la plupart de ses magasins.

Heures des seniors Costco et exceptions

L’heure désignée par Costco pour les acheteurs âgés, les membres handicapés ou les personnes immunodéprimées est de 9 h à 10 h du lundi au vendredi dans la plupart des clubs. Cela devrait changer à partir du 26 juillet à deux fois par semaine, ce qui sera mardi et jeudi.

Trouvez les heures d’ouverture de tous les emplacements sur Costco.com/warehouse-locations. Les membres et invités qui ne répondent pas aux critères ne seront pas admis. Les clubs suivants sont les exceptions répertoriées sur la page des mises à jour COVID-19 :

Clubs Costco de Californie avec exceptions

Culver City : Les heures d’ouverture spéciales sont de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi.

Région de Los Angeles : les horaires spéciaux des clubs de Los Feliz, Northridge, Pacoima, Van Nuys et Woodland Hills sont de 9h à 10h du dimanche au vendredi et de 8h30 le samedi.

Richmond : les heures d’ouverture spéciales sont de 8 h 30 à 9 h 30, du lundi au vendredi.

Hawaï Costco club avec une exception

Iwilei (Honolulu) : les heures d’ouverture spéciales sont de 8 h 00 à 9 h 00, du lundi au vendredi.

