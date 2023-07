Les clubs MLS pourraient installer du gazon naturel pour Messi, déclare Garber

Le commissaire de la MLS, Don Garber, est prêt à apporter des changements clés, notamment l’ajout de gazon naturel, pour accueillir l’arrivée de Lionel Messi. L’Argentin a joué sur du vrai gazon pendant la majeure partie de sa carrière. Cependant, en Major League Soccer, plusieurs clubs utilisent encore des terrains entièrement artificiels.

Cinq clubs n’utilisent que du faux gazon. Ce sont Seattle, Portland, Atlanta, la Nouvelle-Angleterre et Charlotte. Quatre autres utilisent un type d’herbe hybride qui a des racines renforcées avec des fibres synthétiques. L’Inter Miami n’est pas l’un des clubs à utiliser du gazon artificiel, où Messi jouera la majorité de ses matchs. Pourtant, Messi jouera plusieurs matchs sur des terrains en gazon artificiel au cours de son contrat de deux ans et demi avec le club de Floride. Deux d’entre eux sont cette saison contre Charlotte et Atlanta United.

Cela peut changer, cependant, dit le directeur général de la ligue. Don Garber a parlé à plusieurs journalistes de la MLS des changements potentiels qui pourraient découler de l’arrivée de Messi aux États-Unis.

« La MLS fait la promotion de nombreux matchs internationaux et nous avons pu introduire du gazon naturel dans ces stades, mais nous n’avons jamais fait cela pour un match de saison régulière », a déclaré Garber. Cependant, il a ajouté qu’il s’attendait à ce que les clubs fassent ce changement. Il dit que les clubs peuvent temporairement installer une couche de véritable gazon au-dessus du gazon artificiel ci-dessous.

« Mes attentes sont que c’est ce qu’ils feront, mais il y a beaucoup de travail à faire pour comprendre tout cela. »

Messi risque de se blesser en MLS sans gazon naturel

Le gazon artificiel est une plainte de longue date de la Major League Soccer. Bien qu’il soit plus facile à entretenir, il comporte des risques inhérents. Par exemple, Miles Robinson s’est rompu son tendon d’Achille et il a raté la Coupe du monde. C’est arrivé sur le faux gazon d’Atlanta United. Une étude de 2019 a montré une différence marginale dans la fréquence des blessures entre le gazon artificiel et le vrai gazon. Cependant, pour la différence qui existait, il se penchait pour montrer plus de blessures sur gazon artificiel. La vidéo ci-dessus, où Mark Delgado s’est blessé, s’est déroulée sur le gazon synthétique de Vancouver.

Garber a déclaré que de nombreux grands joueurs du jeu apparaîtraient en MLS sur du gazon artificiel.

« Beaucoup de stars internationales viennent dans la Major League Soccer, et elles sont soit intriguées, soit inquiètes de ne pas jouer sur gazon. Et puis vous voyez certains des meilleurs joueurs qui aient jamais joué au jeu, les (Thierry) Henrys du monde et les Kakas du monde, qui ont joué sur le gazon.

PHOTO: IMAGO / Sven Simon