Les clubs européens « snobent » les joueurs non vaccinés sur le marché des transferts – médias

Les clubs de football n’aiment pas recruter des joueurs non vaccinés contre le Covid-19

Plusieurs des meilleurs clubs de football européens auraient exclu de signer des joueurs qui ne sont toujours pas vaccinés contre Covid-19, selon des informations des médias britanniques.

Le rapport, qui a été publié dans The Telegraph, intervient alors que le duo de milieux de terrain de Chelsea, N’Golo Kante et Ruben Loftus-Cheek, a été laissé à Londres avant la tournée de pré-saison du club aux États-Unis.en raison de leur statut vaccinal » – avec des craintes croissantes au sein du football que divers joueurs non vaccinés puissent se voir refuser l’entrée dans certains pays si des règles strictes de Covid-19 sont réintroduites plus tard cette année.

Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que tous les entrants dans le pays soient vaccinés à leur arrivée, des spéculations suggérant que cela était la cause de la non-présentation de Kante et Loftus-Cheek avant les obligations de pré-saison de Chelsea.

Selon le rapport, une source anonyme aurait déclaré que le «les appels téléphoniques cessent immédiatement » lorsqu’un club apprend qu’une cible de transfert potentielle n’est pas vaccinée contre le Covid-19, ce qui assèche sa commercialisation parmi plusieurs des meilleures équipes européennes.

Le profil d’un joueur spécifique peut conduire à des circonstances où cette règle non écrite n’est pas respectée, mais il est entendu que les clubs craignent qu’un joueur non vacciné puisse être contraint de manquer des matchs et des séances d’entraînement à l’avenir, en particulier s’il y a une autre épidémie à grande échelle du virus. Cet hiver.

Le football national en France et en Italie exige que les footballeurs soient vaccinés, avec seulement de rares exceptions à la règle autorisée.

Les implications sur le marché des transferts pourraient empêcher certains joueurs de haut niveau de trouver de nouveaux clubs, certains spéculant que cela pourrait obliger certains footballeurs à abandonner une division – et même à subir une réduction de salaire considérable pour poursuivre leur carrière.

L’absence de la paire de Chelsea (et en particulier de Loftus-Cheek, on le soupçonne) de la tournée d’entraînement du club aux États-Unis pourrait avoir un impact sur sa carrière à la fois à Stamford Bridge, ainsi qu’avec tous les prétendants potentiels au transfert qu’il pourrait avoir – étant donné que l’Angleterre international devrait être disponible pour le transfert cet été.

Mais s’exprimant l’année dernière après que Kante, apparemment non vacciné, a contracté Covid-19, le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a suggéré que des décisions comme celle-ci incombent au joueur individuel et non à ses clubs.

« Il serait facile de dire [players should send the public a positive example and get vaccinated] maintenant et obtenir peut-être des applaudissements de beaucoup de gens“, a déclaré l’Allemand.

« Mais en même temps ai-je le droit de le dire ? Je ne suis pas si sûr. Je peux prendre la décision par moi-même, et tout le monde doit y réfléchir et prendre un risque ou non. Je pense que c’est une question sérieuse et la vaccination semble être une protection adéquate.

« Je suis vacciné. Mais je ne me vois pas vraiment en mesure de formuler des recommandations appropriées. Je pense que cela irait trop loin. Je suis entraîneur de football, je ne suis pas un expert à 100 % dans ce domaine et je leur laisserais le soin de décider. Tout le monde est suffisamment adulte et tout le monde vit dans un pays libre, ce qui est une bonne chose.