Les clubs européens lancent une campagne post-pandémique aux États-Unis

Los Angeles (AFP) – Barcelone et le Real Madrid disputeront samedi le quatrième Clasico jamais organisé hors d’Espagne alors que les clubs de football européens puissants reviennent aux États-Unis dans le but d’attiser les flammes du fandom américain.

Le match au stade Allegiant de Las Vegas, domicile des Raiders de Las Vegas de la NFL, met en lumière la tournée des champions de football à cinq clubs et cinq matchs organisée par le géant du sport et du divertissement AEG – qui possède également le Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer.

L’édition inaugurale de l’événement ne présente que quelques-uns des matchs de pré-saison que les clubs européens ont programmés aux États-Unis après une interruption induite par la pandémie.

Le Real Madrid, qui vient de remporter les titres de la Ligue des champions et de la Liga, et Barcelone sont rejoints dans la série par la Juventus italienne et les clubs mexicains America et Chivas Guadalajara.

Pendant ce temps, les champions anglais de Premier League Manchester City et les rivaux de Premiership Chelsea, Arsenal et Everton et le Bayern Munich allemand sont en tournée aux États-Unis simultanément, tous désireux de raviver l’ardeur de leurs fans américains et de renforcer et d’élargir les liens avec les entreprises partenaires nord-américaines.

“En ce moment, je pense que beaucoup de gens sont vraiment ravis de voir certaines des équipes qu’ils voient généralement en été”, a déclaré Tom Braun, vice-président senior d’AEG pour le football et les opérations commerciales et le développement commercial.

“Cela fait tellement longtemps qu’ils ne les ont pas vus que l’absence a rendu les gens enthousiastes à l’idée de revenir voir les équipes jouer et voir les joueurs.”

Les billets pour le match Barca-Real Madrid sont presque épuisés, Ticketmaster affichant des prix allant d’environ 250 $ à 900 $ pour des sièges au niveau du terrain.

Le seul Clasico précédent joué aux États-Unis était en 2017 devant une foule à guichets fermés au Hard Rock Stadium de Miami, Barcelone gagnant 3-2.

“C’est encore très nouveau aux États-Unis, voir ces deux équipes s’affronter, donc je ne pense en aucune façon que cela se dilue, je pense que cela encourage simplement l’intérêt non seulement pour les clubs mais aussi pour le sport”, a déclaré Braun. . “Il y a beaucoup de partisans très forts des deux équipes aux États-Unis.”

Avec les clubs européens en préparation de leurs saisons, les fans américains ne verront pas nécessairement tous les meilleurs joueurs.

La star du Real Madrid, Karim Benzema, manquera probablement le match de samedi contre Barcelone. L’international français devait rejoindre ses coéquipiers mardi.

– ‘Cible prioritaire’ –

Mais les jeux d’exposition peuvent également présenter des aperçus alléchants de nouvelles acquisitions.

Erling Haaland, le phénomène des buteurs de 21 ans récemment obtenu par Manchester City, pourrait figurer dans son nouveau club, qui affrontera l’Amérique à Houston mercredi avant de jouer le Bayern Munich au Lambeau Field des Green Bay Packers samedi.

Raheem Sterling de Chelsea a rejoint ses nouveaux coéquipiers, tandis que Barcelone pourrait dévoiler la superstar polonaise Robert Lewandowski aux États-Unis.

Alors que les managers ont longtemps trouvé problématique d’intégrer de nouveaux joueurs et de se préparer autrement pour une nouvelle saison loin de chez eux, il y a un aspect commercial crucial dans les tournées.

Barcelone, en proie à des problèmes financiers, a noté sur son site Web que leur groupe de tournée comprend le président Joan Laporta et d’autres membres du conseil d’administration “qui ont un long programme d’événements sociaux et commerciaux” alors qu’ils envisagent “l’une des principales cibles pour étendre le nom du Barça à l’échelle mondiale”. ”.

“Il y a beaucoup d’ambitions de s’engager avec des partenaires commerciaux d’une manière différente”, a déclaré Braun. “Je pense que c’est plus important que de simplement gagner de l’argent.”