LA Super Ligue européenne sera composée de quinze « membres fondateurs » – à commencer par Arsenal, Chelsea, Liverpool, United, City et Spurs d’Angleterre, avec l’Atletico et le Real Madrid, Barcelone, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan.

Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le PSG devraient compléter la liste des fondateurs, qui ne peuvent être relégués. Cinq équipes supplémentaires seront invitées à concourir chaque année avec un coup d’envoi provisoire dès le début de la saison 2022-23. Les équipes seront divisées en deux groupes de dix et affronteront neuf adversaires à domicile et à l’extérieur dans une ligue en milieu de semaine, les quatre premiers de chaque groupe se qualifiant pour les barrages de fin de saison. United et Liverpool gagneront jusqu’à 310 millions de livres sterling à l’avance. Les quatre autres équipes Prem recevraient chacune 200 millions de livres sterling. Un pot total de 4,6 milliards de livres sterling, initialement soutenu par JP Morgan, signifiera un minimum de 130 millions de livres sterling chaque année, même si l’un des « fondateurs » perd TOUS Jeu. Les gagnants au total pourraient gagner jusqu’à 212 millions de livres sterling supplémentaires s’ils gagnent chaque match.