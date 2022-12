Les clubs EPL redémarrent cette semaine pour les fans qui ont envie de plus de football

La Coupe du monde est évidemment la compétition de football la plus importante et la plus populaire de la planète. Tous les quatre ans, la fièvre de la Coupe du monde envahit les fanatiques du monde entier. Cependant, le football de club est l’endroit où vous pouvez profiter des meilleurs matchs du monde entier presque tous les jours de l’année.

Il y a beaucoup de matchs de football de club à regarder peu de temps après la fin de la Coupe du monde. En règle générale, comme la Coupe du monde se déroule traditionnellement en été, les fans doivent attendre environ un mois pour des matchs plus compétitifs. Cependant, comme la compétition actuelle se déroule pendant les mois d’hiver, les matchs de club reprennent beaucoup plus tôt.

Chaque joueur de la Coupe du monde joue également pour une équipe de club. Par exemple, la superstar argentine Lionel Messi joue pour le Paris Saint-Germain en France. Christian Pulisic, le joueur le plus populaire des États-Unis, joue pour Chelsea en Premier League anglaise.

Les fans américains qui écoutent la Coupe du monde voudront peut-être commencer par la Major League Soccer. Après tout, c’est l’élite du club de football américain. Cependant, une grande majorité des meilleurs joueurs de l’USMNT jouent actuellement avec des équipes en Europe. En fait, un seul partant régulier de l’équipe américaine de l’entraîneur Gregg Berhalter joue actuellement en MLS. La ligue ne reprendra pas non plus le jeu avant fin février.

La Premier League compte six stars de l’USMNT

Avec Pulisic, cinq autres stars de l’USMNT jouent en Premier League anglaise. Matt Turner (Arsenal), Tyler Adams (Leeds), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham) et Brenden Aaronson (Leeds) jouent tous régulièrement pour leurs équipes britanniques.

La Premier League reprend son calendrier lundi, 26 décembre. Si vous n’êtes pas familier, la Premier League est la ligue de football de clubs la plus populaire au monde et regroupe de nombreux talents parmi les meilleures nations de football du monde.

Cependant, les clubs de Premier League reprennent le jeu mardi, 20 décembre à 22. En fait, Manchester City affrontera Liverpool le jeudi 22 décembre en milieu de semaine dans la Coupe de la Ligue anglaise.

Plus que la Premier League à la clé après la Coupe du monde

Pour ceux qui souhaitent également participer à d’autres compétitions de ligue et de coupe de clubs de haut niveau, la Liga espagnole, la Serie A italienne, la Ligue 1 française et la Bundesliga allemande sont toutes largement considérées comme l’une des meilleures ligues du monde.

LaLiga comprend deux des clubs les plus populaires au monde à Barcelone et au Real Madrid. La ligue espagnole reprendra jeudi, 29 décembre. La Ligue 1 française devrait reprendre la veille mercredi, 28 décembre.

Les fans devront attendre encore un peu pour voir les matchs de Serie A et de Bundesliga. Ces deux ligues reprennent en janvier.

Pendant ce temps, le championnat anglais est déjà de retour avec des matchs chaque week-end.

Pour regarder la majorité des clubs de football disponibles dans le monde entier, nous recommandons une combinaison de Paramount+, Peacock et ESPN+.

Comment savoir où regarder le football de club

Pour savoir quand auront lieu les prochains matchs de football, visitez la page des prochains matchs de World Soccer Talk. Vous pouvez y trouver tous les jeux programmés pour les trois prochains jours si vous voulez un guide rapide. Pour des listes plus détaillées, nous avons les horaires de télévision individuels pour toutes les principales ligues de football du monde entier. Ceux-ci sont mis à jour quotidiennement tout au long de l'année.

Nous offrons également plus de ressources.

Tout d'abord, notre site Web World Soccer Talk présente les dernières nouvelles, les horaires et les analyses du football.

Deuxièmement, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide. Il contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Enfin, pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules. Il comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Si vous avez aimé la Coupe du monde, continuez la fête en regardant le football du club tout au long de l’année.

PHOTO: IMAGO / Sven Simon