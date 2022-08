Les clubs doivent poursuivre les messages anti-discrimination

Mikel Arteta a exhorté les clubs de Premier League à continuer d’envoyer un message anti-discrimination fort malgré la décision d’arrêter de se mettre à genoux avant chaque match.

Les capitaines des 20 clubs ont tenu un appel cette semaine pour discuter de l’opportunité de poursuivre le geste qui a commencé le 17 juin 2020 alors que l’élite anglaise a repris les matchs après la mort de George Floyd et une interruption due à la pandémie de COVID-19.

Des sources ont déclaré à ESPN que les capitaines étaient divisés sur la question, certains affirmant qu’elle avait perdu son impact et d’autres pensant qu’il était important qu’ils maintiennent un message fort.

La Premier League a confirmé plus tard qu’il serait joué pendant “des moments importants de la saison”, y compris “les premier et dernier tours de matches, les tours dédiés No Room for Racism en octobre et mars, les matchs du Boxing Day et la Carabao et la FA Cup. finales.”

LES PREMIERS MATCHS D’ARSENAL 5 août Palais de Cristal (A) 13 août Leicester (H) 20 août Bornemouth (A) 27 août Fulham (H) 31 août Villa Aston (H) 4 septembre Manchester United (A)

Interrogé sur sa réaction, Arteta a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse: “J’espère que c’est tout aussi productif et nous devrions toujours envoyer un message très important qu’en tant que club, nous voulons évidemment exprimer que l’égalité est une chose énorme pour nous, que tout le monde est bienvenue dans notre club de football, dans notre industrie, espérons-le, et nous devons continuer à être forts sur ce message.”

Arsenal a déjà dépensé plus de 100 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues cet été, mais Arteta a fait allusion à de nouvelles arrivées, bien que leur priorité immédiate soit d’obtenir des offres acceptables pour plusieurs joueurs indésirables, dont Hector Bellerin, Lucas Torreira et Nicolas Pepe.

“Nous sommes vraiment actifs comme vous pouvez le voir avec les entrées et les sorties, tout est encore ouvert”, a-t-il ajouté. “C’est une longue fenêtre. Beaucoup de choses se sont passées.

“C’est incroyable tout ce que les clubs ont déjà fait à travers la Premier League. Et cela montre à quel point ce sera compétitif cette saison. Ça ne va pas s’arrêter, ça. Les joueurs vont avoir besoin de partir, d’autres de bougez et tout est encore ouvert.”

Arsenal a des doutes sur Fabio Vieira, Emile Smith Rowe, Takehiro Tomiyasu et Kieran Tierney. Arteta a confirmé que “trois des quatre” s’entraîneraient plus tard jeudi, mais a refusé de préciser quel joueur serait absent.