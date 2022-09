Les clubs discutent des matchs de l’UEFA Champions League aux États-Unis

L’UEFA serait intéressée à apporter des changements importants à la Ligue des champions, notamment en organisant des matches aux États-Unis.

L’instance dirigeante du sport en Europe organise actuellement des réunions avant le rassemblement de l’Association européenne des clubs en Turquie plus tard dans la semaine. Essentiellement, l’ECA représente les grands clubs de tout le continent. Ce sont des équipes qui participent régulièrement à des compétitions de Ligue des champions ou de Ligue Europa. Des réunions sont en place pour trouver des moyens de développer l’intérêt pour ces tournois. Par conséquent, cela signifie produire plus de profits.

Les rapports suggèrent que l’une de ces idées est de jouer certains matches de la Ligue des champions en dehors de la région. Ce serait une tentative d’apporter des jeux plus significatifs aux fans du monde entier. Normalement, les personnes en dehors de l’Europe ne pouvaient voir que leurs clubs préférés jouer des matchs amicaux de pré-saison.

L’une des personnes les plus influentes soutenant cette idée est le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Non seulement il préside l’ECA, mais il siège également au comité exécutif de l’UEFA. Bien que ces propositions n’en soient qu’à leurs balbutiements, le plan est censé amener ces matchs massifs sur de nouveaux marchés. Par conséquent, l’un des lieux de match potentiels de la Ligue des champions pourrait être les États-Unis.

UEFA Champions League et plus probablement aux États-Unis

En plus de disputer des matchs de Ligue des champions en dehors de l’Europe, l’UEFA envisage quelque chose de similaire avec la Super Coupe. Le match annuel entre les vainqueurs de l’UEFA Champions League et de l’Europa League a normalement lieu en août de chaque année.

L’introduction d’un tout nouveau tournoi est également en préparation. L’UEFA réfléchit à un mini tournoi pour inclure quatre clubs. L’une de ces équipes sera le vainqueur en titre de la Ligue des champions. Pendant ce temps, les trois autres clubs seraient apparemment choisis chaque année. La “Tournoi d’ouverture» se tiendrait en début de saison.

Le saviez-vous? 🤔 Plus de fans aux États-Unis et en Chine sont influencés par une équipe performante que sur la plupart des autres marchés et les événements européens ont une influence significative sur la formation de leur fandom. #FutureofFandom #WeAreECA pic.twitter.com/o02aB7xTh5 — ECA (@ECAEurope) 16 septembre 2022

Il y a quatre jours à peine, le compte Twitter officiel de l’ECA faisait référence aux marchés américain et chinois. Ils ont affirmé que ces deux régions sont plus touchées par une équipe de football performante que d’autres régions. L’ECA a utilisé ces données pour renforcer ses plans visant à amener le football de clubs européens à l’étranger.

« Cela met en évidence qu’il existe des opportunités pour les clubs et compétitions européens de tirer parti de cet intérêt et de cette influence ; pour accroître la disponibilité du football interclubs européen auprès de ces publics et permettre à ces événements de continuer à susciter un intérêt et un engagement de plus en plus profonds.

PHOTO : IMAGO / Beautiful Sports