Les 12 clubs rebelles qui envisagent de former une Super League européenne (ESL) sont « prêts pour le dialogue » avec les ligues nationales et l’UEFA, ont déclaré des sources à ESPN.

Avec une hostilité et une opposition généralisées à la proposition de l’ESL annoncée dimanche de l’intérieur du football et également de la part de dirigeants politiques tels que le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron, les personnalités de premier plan de la cabale séparatiste admettent qu’il est nécessaire de disposer d’un haut niveau pour exposer leurs plans.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a qualifié le groupe de « sale douzaine » lors d’une conférence de presse explosive lundi au cours de laquelle il a également déclaré que les propositions, impliquant le Real Madrid, Liverpool, Manchester United et d’autres, étaient une « crachats au visage des amateurs de football. . «

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, le président du groupe ESL, a répondu en disant que le football doit « changer et s’adapter », tout en rejetant la menace de Ceferin de bannir les clubs rebelles des compétitions de l’UEFA.

Une réunion des 14 clubs de Premier League non impliqués dans les propositions – Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham sont signés au plan ESL – a eu lieu mardi dans un effort pour s’entendre sur une stratégie pour lutter contre l’initiative.

Mais comme la colère envers le plan de séparation reste intense, comme en témoignent les fans brûlant un maillot de Liverpool avant le match de lundi contre Leeds United à Elland Road, les principales figures de l’ESL estiment que les discussions peuvent atténuer la température et conduire à une meilleure compréhension des propositions. .

Dans le cadre du plan ESL, un paiement de solidarité annuel de 160 millions d’euros serait versé aux clubs de Premier League pour que l’argent généré par la nouvelle compétition se répercute sur le match national.

Les dirigeants de l’ESL sont déterminés à expliquer leur vision de rester dans les ligues nationales tout en ne jouant qu’en milieu de semaine dans une Super League.

L’opposition aux propositions reste cependant forte, les ligues et associations nationales étant unies dans leur détermination à bloquer de toute façon la compétition séparatiste.