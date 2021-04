Les 12 clubs européens poursuivant une Super League ont déclaré aux dirigeants de la FIFA et de l’UEFA que des poursuites judiciaires étaient déjà en cours pour les empêcher d’agir visant à contrecarrer le lancement de la compétition séparatiste, selon une lettre obtenue lundi par l’Associated Press.

La lettre a été envoyée par le groupe de clubs anglais, espagnols et italiens au président de la FIFA Gianni Infantino et à son homologue de l’UEFA Aleksander Ceferin, affirmant que la Super League avait déjà été souscrite par une subvention de 4 milliards d’euros (5,5 milliards de dollars) de JP Morgan.

L’UEFA a averti les clubs de Super League, y compris Barcelone, la Juventus et Manchester United, après des fuites de leurs plans dimanche, qu’une action en justice serait intentée contre les clubs rebelles et a déclaré qu’ils seraient exclus des compétitions nationales existantes comme la Liga en Espagne et la Premier League. En Angleterre.

« Votre déclaration officielle nous oblige cependant à prendre des mesures de protection pour nous protéger contre une telle réaction indésirable, qui non seulement compromettrait l’engagement de financement au titre de la subvention, mais serait, de manière significative, illégale », ont écrit les clubs de la Super League à Infantino. et Ceferin. « Pour cette raison, SLCo (Super League Company) a déposé une requête devant les tribunaux compétents afin d’assurer la mise en place et le fonctionnement sans faille du Concours conformément aux lois applicables. »

Les tribunaux n’ont pas été nommés.

« Il est de notre devoir, en tant que membres du conseil d’administration de SLCo, de veiller à ce que toutes les mesures raisonnables disponibles pour protéger les intérêts de la concurrence et de nos parties prenantes soient dûment prises, compte tenu des dommages irréparables qui seraient subis si, pour une raison quelconque, nous étions privés de l’opportunité de former rapidement le concours et de distribuer le produit de la subvention », a poursuivi la lettre de la Super League.

L’échappée a été lancée au moment où l’UEFA, qui dirige le football européen, pensait avoir un accord sur une extension de la Ligue des champions à partir de 2024. Maintenant, les mêmes officiels qui ont soutenu les plans ont décidé de faire cavalier seul tout en affirmant que les compétitions existantes pourraient rester – – malgré la perte de leurs équipes les plus performantes, y compris le Real Madrid, 13 fois champion d’Europe.

« La compétition doit être jouée aux côtés des compétitions nationales de ligue et de coupe existantes, qui sont un élément clé du tissu compétitif du football européen », lit-on dans la lettre de la Super League à Infanatino et Ceferin. « Nous ne cherchons pas à remplacer la Ligue des champions de l’UEFA ou la Ligue Europa, mais à concurrencer et à exister à côté de ces tournois. »

L’UEFA doit annoncer lundi un nouveau format de 36 équipes pour la Ligue des champions, conçu pour éviter les tentatives des meilleurs clubs du match de se séparer.