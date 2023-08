Les clubs de Premier League s’en sortent

La deuxième journée de la Coupe de la Ligue anglaise a accueilli 12 équipes de Premier League. Sur la base du positionnement en championnat la saison dernière, les huit meilleures équipes de la Premier League de la saison dernière sont passées au troisième tour. Chelsea a donc rejoint la Coupe de la Ligue au deuxième tour. Tottenham Hotspur, en revanche, a également rejoint. Bien qu’il ait terminé huitième la saison dernière, West Ham a obtenu une exemption pour le troisième tour car il participe à des compétitions européennes.

Cela s’est avéré être un événement coûteux pour Tottenham alors qu’il affrontait Fulham, son compatriote de Premier League. L’affrontement de mardi était l’un des deux matchs impliquant deux adversaires de Premier League au deuxième tour. Les deux se sont joués sur le fil, mais le voyage des Spurs à Craven Cottage n’a pas été gentil.

La nouvelle recrue Micky Van de Ven a mis le ballon dans son propre filet pour mettre Tottenham derrière après 19 minutes. Cependant, Richarlison a égalisé le match au début de la seconde période. Aucune des deux équipes n’a pu trouver une percée pendant la demi-heure restante de la 90e. Le match s’est donc directement transformé en tirs au but. Le défenseur central des Spurs, Davinson Sánchez, a été le seul joueur à rater un penalty, permettant à Tottenham d’avancer via une fusillade. Malgré le bon début de jeu en Premier League, l’attente des Spurs pour un trophée durera au moins un peu plus longtemps, car ils sont hors de la Coupe de la Ligue.

Tottenham n’était cependant pas le seul à avoir connu des difficultés au deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Chelsea, Burnley, Everton et Crystal Palace ont tous été confrontés à des épreuves difficiles.

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup et plus S’inscrire

Le deuxième tour de la Coupe de la Ligue est dramatique

Ce match Nottingham Forest-Burnley était l’autre affrontement de haut niveau du deuxième tour. Ce match s’est également déroulé jusqu’au bout, puisque Burnley l’a laissé tard sur la route. Une affaire sans but a conduit Zeiki Amdouni à marquer le seul but du match à la 90e minute. Nottingham Forest, demi-finaliste la saison dernière, quitte la compétition après un seul match.

Everton et Chelsea ont connu deux matchs similaires, tous deux ayant à peine réussi à s’imposer 2-1. Everton a joué contre Doncaster Rovers. En entrant dans ce match, Doncaster compte un point en cinq matchs en Ligue 2. En conséquence, il se situe au bas de la Ligue anglaise de football. Everton n’a pas non plus connu une navigation fluide, car il occupe la dernière place de la Premier League après trois matchs. Joe Ironside de Doncaster a donné l’avantage aux hôtes juste avant la pause de la mi-temps.

La nouvelle recrue d’Everton, Beto, a égalisé le niveau des Toffees. Ensuite, une autre nouvelle recrue, Arnaut Danjuma, a donné l’avantage à Everton. Malgré cette victoire d’un but, Everton avait l’air lamentable contre l’une des pires équipes du quatrième niveau. Sean Dyche a un travail sérieux à faire si Everton veut renverser ces difficultés de début de saison.

Chelsea sait quelque chose sur les difficultés rencontrées la saison dernière. Tout comme Everton, l’équipe de Mauricio Pochettino s’est retrouvée menée en première mi-temps à domicile contre l’AFC Wimbledon, un autre club de quatrième division. Le penalty de Noni Madueke dans les arrêts de jeu de la première mi-temps a au moins remis les Blues sur les rails. Ensuite, Enzo Fernandez a marqué à la 72e minute. Comme Everton, Chelsea a conservé son avance d’un but pour éliminer une équipe de quatrième rang.

Tirage au sort du troisième tour de la Coupe EFL

À la fin des 24 matchs du deuxième tour, le tirage au sort du troisième tour de la Coupe Carabao a eu lieu mercredi. Les 12 autres équipes de Premier League rejoignent les 24 vainqueurs des matchs de mardi et mercredi. Il y a des confrontations incroyables à ce stade précoce de la compétition. Par exemple, il y a cinq matchs impliquant deux adversaires de Premier League. Le choix du groupe est soit Newcastle accueillant Manchester City, soit Brighton se rendant à Chelsea.

Ipswich contre Wolverhampton Wanderers

Exeter contre Luton Town

Aston Villa contre Everton

Manchester United contre Crystal Palace

Port Vale contre Sutton

Bradford contre Middlesbrough

Bournemouth contre Stoke City

Lincoln contre West Ham

Brentford contre Arsenal

Chelsea contre Brighton

Salford contre Burnley

Fulham contre Norwich City

Blackburn contre Cardiff

Liverpool contre Leicester City

Newcastle contre Manchester City

Mansfield contre Peterborough

Le troisième tour est prévu pour la semaine commençant le lundi 25 septembre. La couverture est disponible sur ESPN+.

PHOTO : IMAGO / Photo de sport