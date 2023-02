Les clubs de Premier League s’agenouilleront à nouveau les deux prochains week-ends

Les capitaines de Premier League ont voté avant la saison pour limiter la prise de genoux à des moments significatifs. Photo de Mark Leech/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

Les joueurs de Premier League prendront un genou avant leurs matchs des deux prochains week-ends dans le cadre de la campagne “No Room for Racism”, a-t-on annoncé jeudi.

Les capitaines de club de toute la ligue ont voté en août pour limiter le fait de se mettre à genoux pour “sélectionner des moments significatifs”.

Les joueurs se sont agenouillés dans le cadre de la campagne contre le racisme pendant deux semaines en octobre et afficheront à nouveau leur unité contre la discrimination du 11 au 19 février.

Une déclaration de Premier League lue: “La marque No Room For Racism apparaît dans nos matchs pour rappeler aux fans du Royaume-Uni et du monde entier le message clair que la discrimination ne sera pas tolérée dans le football ou dans la société en général, ainsi que pour démontrer à quel point la diversité dans tous les domaines du jeu le rend plus fort.”

L’élite anglaise a révélé un plan en six points de “progrès sur deux ans” avec l’initiative “Pas de place pour le racisme”.

Il a montré que 16,5 % des effectifs de la Premier League sont issus d’origines ethniques diverses, contre 12 % en 2021. Il a également montré que 73 % des participants aux programmes d’entraînement inclusifs de la ligue occupent un emploi à temps plein dans des clubs.

Darren Moore, directeur du Sheffield Wednesday de troisième niveau et président du groupe consultatif des participants noirs de la Premier League, a déclaré: “Après deux ans du plan d’action No Room For Racism, il est encourageant de voir que des progrès continuent d’être réalisés dans le lutter contre la discrimination et que davantage de mesures sont prises pour diversifier le jeu afin de garantir que les joueurs et les entraîneurs des groupes sous-représentés puissent s’épanouir dans le football.”

L’initiative la plus récente coïncide avec le deuxième anniversaire de la campagne “No Room for Racism”.