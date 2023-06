Les clubs de Premier League s’accordent sur les moyens de lutter contre les « chants tragiques »

Les clubs de Premier League ont convenu mercredi de mesures pour lutter contre l’augmentation des chants liés à la tragédie lors des matches, avec pour objectif principal la poursuite pénale des contrevenants.

Cette décision intervient en réponse à des incidents de chants et d’autres comportements – souvent entre clubs rivaux – narguant les victimes et les survivants de tragédies liées au football.

Un supporter de Manchester United a été arrêté après la finale de la FA Cup à Wembley ce mois-ci après avoir été vu portant un maillot de football qui semblait faire une référence offensante à la catastrophe de Hillsborough en 1989, qui a entraîné la mort de 97 fans de Liverpool.

Manchester City et Chelsea ont tous deux présenté leurs excuses à Liverpool ces derniers mois pour les chants liés à Hillsborough chantés par leurs fans et ont appelé les supporters à s’arrêter. Les supporters de United ont été ciblés à plusieurs reprises avec des chants faisant référence à la catastrophe aérienne de Munich en 1958 au cours de laquelle 23 personnes sont mortes, dont huit joueurs.

Les mesures, qui ont été convenues à l’unanimité mercredi lors de l’assemblée générale annuelle de la ligue, interviennent après la création d’un groupe de travail composé d’acteurs de tous les horizons il y a six mois, et examineront également les problèmes liés à la réglementation et à l’application, aux abus en ligne et à l’éducation.

« (Ces) problèmes ont continué de causer une détresse importante aux familles des victimes, aux survivants et aux supporters des clubs concernés, en plus de nuire à la réputation des clubs impliqués et du football en Angleterre et au Pays de Galles », indique un communiqué de la Premier League.

« L’action se concentrera sur les poursuites pénales, l’environnement réglementaire, l’application de la loi, les abus en ligne, l’éducation et les communications. »

La ligue a également confirmé qu’elle avait accepté à l’unanimité de modifier le critère de ses propriétaires et administrateurs pour interdire les rachats à effet de levier, dans lesquels les propriétaires potentiels empruntent tous les fonds nécessaires, chargeant ainsi le club de dettes et de charges d’intérêts.

L’achat de Manchester United par la famille Glazer en 2005 a été largement soutenu par des prêts, les propriétaires étant fortement critiqués au cours des années qui ont suivi pour avoir retiré de l’argent du club pour rembourser la dette.