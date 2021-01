Les clubs de Premier League ont été invités à sévir contre les joueurs après un nombre record de tests Covid positifs.

Les derniers chiffres ont révélé 28 nouveaux cas positifs de la semaine commençant le 28 décembre et 12 autres ont été enregistrés du 1er au 3 janvier alors que le Prem commence les tests deux fois par semaine.

Il s’agit d’une augmentation spectaculaire par rapport au record de 18 cas de la semaine précédente, mais vient après que Manchester City et Fulham ont tous deux signalé des épidémies tandis que trois matchs ont été reportés alors que les joueurs enfreignaient les règles strictes du protocole lors des réunions de Noël.

Oliver Dowden, le secrétaire d’État à la Culture, aux Médias et aux Sports, s’est entretenu avec le directeur général de la Premier League Richard Masters et le conseil d’administration de la ligue à la suite de joueurs qui bafouent les règles et des récentes épidémies.

Dowden a souligné que le gouvernement soutenait pleinement le football, c’est pourquoi le Premier ministre Boris Johnson a exempté la Premier League et l’EFL du nouveau verrouillage national introduit lundi.

Cependant, la Premier League a maintenant renforcé le message aux clubs selon lequel ils doivent s’assurer que les joueurs se comportent eux-mêmes.

L’arrière gauche de City, Benjamin Mendy, a organisé une soirée de réveillon du Nouvel An et trois joueurs de Tottenham ont eu une réunion de Noël qui comprenait également Manuel Lanzini de West Ham.

Les protocoles comprendront un rappel sur la distanciation sociale, les règles strictes actuelles sur les directives d’entraînement, ne pas se serrer les bras lors des célébrations de buts et même échanger des maillots après les matchs qui se sont glissés.