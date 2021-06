Les clubs de Premier League impliqués dans la Super League ont été condamnés à une amende de 22 millions de livres sterling; faire face à une déduction de 30 points pour rejoindre de futures échappées

Les six clubs anglais qui se sont inscrits à l’European Super League (ESL) plus tôt cette année ont accepté de payer un total de 22 millions de livres sterling dans le cadre d’un accord avec la Premier League, a-t-on annoncé mercredi.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham ont également accepté d’accepter des amendes d’environ 20 millions de livres sterling chacun et des déductions de 30 points s’ils se joignent à une compétition similaire non autorisée à l’avenir – une punition qui aurait vu Arsenal et Spurs relégués lors de la campagne 2019-20.

Un communiqué de la Premier League disait : « Les six clubs impliqués dans les propositions de formation d’une Super League européenne ont aujourd’hui reconnu une fois de plus que leurs actions étaient une erreur, et ont reconfirmé leur engagement envers la Premier League et l’avenir du football anglais.

« Ils se sont excusés de tout cœur auprès de leurs fans, de leurs collègues clubs, de la Premier League et de la FA. En guise de geste de bonne volonté, les clubs ont collectivement accepté de verser une contribution de 22 millions de livres sterling qui servira au bien du jeu, y compris de nouveaux investissements en soutien aux supporters, au football de base et aux programmes communautaires.

« En outre, les clubs ont accepté de soutenir les changements de règles afin que toute action similaire à l’avenir entraîne une déduction de 30 points. Chacun des six clubs, dans ce cas, serait également soumis à une amende supplémentaire de 25 millions de livres sterling. Le Premier ministre La Ligue et la FA ont travaillé en étroite collaboration tout au long de ce processus et cet accord met fin aux deux enquêtes sur la question. »

L’ESL a été lancée le 18 avril avec 12 clubs en tant que membres fondateurs, mais neuf d’entre eux – six d’Angleterre et l’AC Milan, l’Inter Milan et l’Atletico Madrid – se sont depuis retirés et ont conclu un accord avec l’UEFA.

Les neuf clubs qui se sont retirés ont été sanctionnés financièrement par l’UEFA et ont accepté de verser une contribution de bonne volonté combinée de 15 millions d’euros au profit du football junior et de base à travers l’Europe.

Le programme était conçu comme une menace directe pour la Ligue des champions de l’UEFA, mais s’est effondré quelques jours seulement après l’annonce en raison de l’opposition généralisée des joueurs, des managers et des supporters.

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus sont restés les trois clubs restants souhaitant faire avancer les plans. La société que les 12 clubs fondateurs ont créée pour administrer la Super League existe toujours, mais des sources ont déclaré à ESPN que les clubs de Premier League prévoyaient de demander au président du Real Madrid, Florentino Perez, qui est également président de l’ESL, de dissoudre la société.

L’UEFA a accepté les mesures prises par les neuf clubs fondateurs pour se distancier du projet, mais a entamé des procédures disciplinaires contre Madrid, le Barça et la Juventus.

En mai, ESPN a rapporté que les trois clubs restants étaient passibles d’une sanction pouvant inclure l’interdiction de la Ligue des champions pendant deux saisons.

Plus tôt ce mois-ci, le président de la Liga Javier Tebas – un critique virulent de la Super League – a déclaré qu’il pensait que les clubs pourraient être exclus de la meilleure compétition de clubs d’Europe.