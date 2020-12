Les clubs de Premier League seront confrontés à de nouvelles restrictions sur la signature de joueurs de l’extérieur du Royaume-Uni à partir de la fenêtre de transfert de janvier 2021 en raison du Brexit – le vote du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne (UE).

Le règlement rendra plus difficile pour les clubs de Premier League la signature de joueurs non britanniques, les clubs étant également incapables de recruter des joueurs étrangers avant l’âge de 18 ans.

Le Royaume-Uni quittera l’UE le 31 décembre et, à partir de cette date, les clubs de Premier League et EFL ne pourront plus effectuer de transferts sans restriction pour les joueurs de l’UE.

À la suite de discussions entre la Premier League, l’EFL, la Fédération anglaise de football et le gouvernement, un accord a été conclu pour toutes les signatures potentielles de l’UE afin d’obtenir une approbation du Conseil d’administration (GBE) – une autorisation basée sur des points – avant d’être autorisé à passer dans une équipe britannique.

Le GBE exploitera un système de points, dans lequel des points sont marqués pour les jeunes joueurs seniors et talentueux en fonction des apparitions internationales seniors et juniors, de la qualité du club vendeur, en fonction de la ligue dans laquelle il se trouve, de la position dans la ligue et de la progression dans la compétition continentale et les apparitions en club. , basé sur les minutes des compétitions nationales et continentales.

Les joueurs accumulant le nombre de points requis gagneront automatiquement un GBE, tandis que les joueurs juste en dessous du seuil peuvent être considérés pour un GBE par un panel d’exceptions.

Des restrictions à la signature des joueurs âgés de 21 ans et moins ont également été introduites, limitant les clubs à trois joueurs U-21 dans la fenêtre de janvier et pas plus de six par saison.

Richard Masters, directeur général de la Premier League, a déclaré: « La Premier League a travaillé avec la FA pour parvenir à un accord afin qu’aucune partie du Brexit ne nuise au succès de la Premier League ou aux perspectives des équipes d’Angleterre.

« Nous nous félicitons de la nouvelle que le ministère de l’Intérieur a approuvé le plan d’approbation du Conseil d’administration pour le mercato de janvier 2021.

« En continuant à recruter les meilleurs joueurs, la Premier League restera compétitive et convaincante et la solution complétera notre philosophie de développement des joueurs des meilleurs talents étrangers aux côtés des meilleurs joueurs locaux.

« Suite au mercato de janvier, nous sommes impatients de revoir l’accord avec la FA. »

Mark Bullingham, le directeur général de la FA, a déclaré que des discussions vont maintenant avoir lieu pour améliorer les perspectives des acteurs locaux au Royaume-Uni.

« Nous entretenons de solides relations de travail avec la Premier League et l’EFL et nous surveillerons ensemble ce nouvel accord pour nous assurer qu’il évolue pour atteindre au mieux nos objectifs communs au fil du temps », a déclaré Bullingham.

« Nous discuterons également des améliorations apportées au parcours des joueurs pour le bénéfice mutuel des clubs de football et des talents locaux dans ce pays. »