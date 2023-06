Les clubs de Premier League enregistrent des revenus record dans le rebond de COVID

Les revenus des clubs de Premier League ont augmenté de 12% pour atteindre un record de 5,5 milliards de livres sterling (6,96 milliards de dollars) au cours de la saison 2021-22, alors que le football européen a capitalisé sur le retour des supporters dans les stades après la pandémie de COVID-19, selon une analyse de Deloitte.

Dans son rapport annuel sur le financement du football, le Sports Business Group de Deloitte a déclaré que les « cinq grandes » ligues d’Angleterre, d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie et de France avaient enregistré une augmentation combinée de 10 % de leurs revenus, la Liga espagnole augmentant de 11 % à 3,3 milliards d’euros. (3,57 milliards de dollars) tandis que la Ligue 1 française a bondi de 26 % à 2 milliards d’euros.

La Serie A italienne a été la seule ligue des cinq à enregistrer une baisse de ses revenus, en baisse de 7% à 2,4 milliards d’euros.

Les revenus de la journée pour la Premier League ont atteint 763 millions de livres sterling en 2021-22, dépassant de loin la saison 2020-21, dont une grande partie a été jouée à huis clos, ainsi qu’une amélioration des niveaux pré-pandémiques de 585 millions de livres sterling en 2018-19. saison.

« Les chiffres les plus importants montrent que le football européen est sorti avec résilience de sa période la plus difficile à ce jour », a déclaré Tim Bridge, associé principal du Sports Business Group de Deloitte. « Après la levée des restrictions liées au COVID-19, la demande des supporters a donné lieu à des revenus commerciaux et de jour de match record dans toute l’Europe. »

Malgré la hausse des revenus, les bénéfices d’exploitation des cinq grands championnats ont diminué de 1,8 milliard d’euros depuis la saison 2018-19, en grande partie en raison d’une hausse de 15 % des coûts salariaux.

Les clubs devront ajuster les coûts salariaux à l’avenir pour se conformer aux nouvelles «règles de durabilité» de l’UEFA, qui ont été adoptées en 2022 et limitent les équipes à ne pas dépenser plus de 70% de leurs revenus pour leurs équipes.

La réglementation est entrée en vigueur en 2022. Le chiffre de 70 % sera atteint après une période de transition de trois ans, passant progressivement de 90 %.

« L’attention de tous les clubs doit maintenant changer pour assurer la viabilité financière à long terme de l’ensemble du système de football, et l’introduction de nouvelles réglementations dans le football européen est opportune pour soutenir cela », a déclaré Bridge.

« La croissance record de la Premier League continue d’augmenter la polarisation des revenus entre et au sein des ligues de football européennes, et chaque ligue est confrontée à de nouveaux défis apportés par une concurrence accrue, la réglementation et la pression d’un climat macroéconomique difficile. »

En Angleterre, la dette nette combinée dans l’élite a diminué de 34% à 2,7 milliards de livres sterling en 2021-22 suite aux rachats de Chelsea et de Newcastle United.

La dette nette a également diminué de 110 millions de livres sterling dans le championnat de deuxième niveau, mais les coûts salariaux ont dépassé les revenus pour la cinquième année consécutive.

« La dette nette des clubs du championnat reste importante, un grand nombre de clubs augmentant leurs prêts au cours de la saison 2021-22 », a déclaré Bridge. « Le glamour de la promotion de la Premier League est le fer de lance de la recherche continue d’investissements dans les clubs de championnat, souvent de manière non durable, poussant certains clubs à se surmener financièrement. »