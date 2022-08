Les clubs de Premier League doivent arrêter de se mettre le genou avant chaque match

Les joueurs de football de la Premier League anglaise ont déclaré mercredi qu’ils ne prendraient plus le genou avant chaque match de la saison à venir, limitant le geste antiraciste à certains matchs.

“Nous avons décidé de sélectionner des moments significatifs pour nous mettre à genoux au cours de la saison afin de souligner notre unité contre toutes les formes de racisme, et ce faisant, nous continuons à faire preuve de solidarité pour une cause commune”, ont déclaré les capitaines de club dans un communiqué de Premier League.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

La ligue a déclaré qu’elle soutenait la décision des capitaines et qu’elle élèverait les messages antiracistes dans le cadre de sa campagne “No Room for Racism” – des mots qui figurent déjà sur les manches des joueurs.

Les joueurs de Premier League ont commencé à prendre le genou au début de chaque match en juin 2020, lorsque la saison a repris suite à un arrêt de Covid, un mois après le meurtre aux États-Unis de George Floyd.

L’ancien quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick a commencé à s’agenouiller pour protester contre l’injustice raciale en 2016, et le geste est devenu un spectacle familier dans toute une gamme de sports depuis le meurtre de Floyd par un policier américain.

Mais plusieurs joueurs de Premier League ont déclaré que le geste perdait de son impact – et certains politiciens de droite en Grande-Bretagne ont critiqué son identification avec le mouvement de protestation Black Lives Matter.

Wilfried Zaha, un attaquant noir de Crystal Palace, a été l’un des premiers dissidents, qualifiant le geste de “dégradant” et choisissant de se tenir à la place.

La saison dernière, le défenseur blanc de Chelsea, Marcos Alonso, a décidé de se lever et de montrer à la place l’insigne antiraciste sur la manche de son maillot.

https://www.youtube.com/watch?v=ieq3MqAhA4Q” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Insultes sur les réseaux sociaux

Le coéquipier d’Alonso à l’époque, Romelu Lukaku, a déclaré que le football devait prendre des mesures “plus fortes” dans la lutte contre le racisme, les abus continuant de sévir contre les footballeurs noirs sur les réseaux sociaux.

“Ouais, nous prenons le genou… mais parfois après le match, vous voyez une autre insulte », a déclaré Lukaku à CNN Sport en septembre de l’année dernière.

Plutôt que chaque match, les joueurs de Premier League ont désormais l’intention de prendre le genou lors du premier tour de ce week-end. de la saison, et avant les tours de match dédiés “No Room for Racism” en octobre et mars.

Les capitaines ont déclaré qu’ils l’observeraient également avant les matches du Boxing Day, le dernier jour de la saison, et avant les finales de la FA Cup et de la League Cup.

“Nous restons résolument engagés à éradiquer les préjugés raciaux et à créer une société inclusive dans le respect et l’égalité des chances pour tous”, ey a déclaré dans le communiqué.

Les ventes de badges de manche “Pas de place pour le racisme” sur des répliques de maillots de club la saison dernière ont permis de récolter 119 000 £ (145 000 $) en redevances pour les équipes.

Ils sont en faisant don de cette somme à des clubs de jeunes désignés, la Premier League égalant le montant, selon le communiqué.

Le geste des joueurs a généralement été respecté par les supporters avant les matches.

Mais des sections de la foule lors des matchs d’Angleterre a hué les joueurs lorsqu’ils ont pris le genou, provoquant une réaction de colère du sélectionneur de l’équipe nationale Gareth Southgate.

Piara Powar, responsable de l’organisation anti-discrimination Fare Network, a déclaré à l’AFP la dernière fois année où prendre le genou était toujours un acte significatif même s’il s’était retrouvé mêlé à un “débat de type guerre culturelle”.

“C’est quelque chose qui a un impact”, a-t-il déclaré. “Si ce n’était pas percutant, les gens ne le hueraient pas.”

Lire tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici