Les clubs de Premier League dépensent 1 milliard de dollars pour la première fois dans la fenêtre de transfert de janvier

Les clubs de Premier League ont dépensé un record de 815 millions de livres sterling (1 milliard de dollars) au cours de la fenêtre de transfert de janvier, selon une analyse du Sports Business Group de Deloitte mercredi.

Les plus gros dépensiers ont été Chelsea, responsable de 37% du total – ce qui équivaut à plus que les dépenses combinées de tous les clubs de Bundesliga, LaLiga, Serie A et Ligue 1, a-t-il déclaré.

Le club londonien, 10e de la ligue, a payé un record britannique de 106,8 millions de livres sterling au milieu de terrain argentin Enzo Fernandez de Benfica le jour de la date limite de transfert de mardi.

Les dépenses des clubs anglais de haut vol étaient presque trois fois plus élevées qu’en janvier 2022. Sur l’ensemble de la saison 2022-23, ils ont dépensé 2,8 milliards de livres sterling en transferts de joueurs, battant le précédent record de 1,9 milliard de livres sterling établi en 2017-18. .

Bournemouth, menacé de relégation, était le deuxième plus gros dépensier de la Premier League.

“Les clubs de Premier League ont dépensé près de quatre contre un ceux des autres ligues européennes des” cinq grands “dans cette fenêtre de transfert …”, a déclaré Tim Bridge, associé principal du Sports Business Group de Deloitte.

“Cependant, s’il est clairement nécessaire d’investir dans la taille et la qualité de l’équipe pour conserver un avantage concurrentiel, il y aura toujours un juste équilibre à trouver entre la priorité au succès sur le terrain et le maintien de la viabilité financière.”