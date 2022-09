Les clubs de Premier League cherchent à modifier la Coupe de la Ligue et la FA Cup

Mercredi, les clubs de Premier League discuteront des changements prévus pour la Coupe de la Ligue et la FA Cup.

L’assemblée des actionnaires de Premier League vise à lutter contre la congestion du calendrier des équipes de Premier League. C’est particulièrement vrai pour ceux qui sont en compétition européenne. De plus, en 2022, il y a de plus en plus de matchs, la Coupe du monde emportant plus d’un mois de temps en novembre et décembre.

Le remède pour faire face à la congestion des jeux est de se débarrasser des replays, entre autres concepts.

Pendant ce temps, les clubs de Premier League ne veulent pas supprimer entièrement la Coupe de la Ligue, également connue sous le nom de Coupe Carabao. Pourtant, ils comprennent la pression que cela met sur les équipes, tout comme la FA Cup.

Par conséquent, il y a des changements potentiels en jeu, en plus de l’annulation des replays.

Modifications possibles de la Premier League en Coupe de la Ligue et en FA Cup

Les changements susmentionnés commenceraient en 2024/25, le calendrier étant déjà établi avant cette date. En outre, les remèdes proposés arrêteraient également les rediffusions des troisième et quatrième tours de la FA Cup. À ce moment de l’année, les clubs de Premier League sont souvent en compétition européenne et en Coupe de la Ligue, ajoutant plus de matchs au calendrier.

En ce qui concerne les clubs en compétition européenne, une partie de la proposition est que les clubs impliqués dans la compétition européenne auraient deux options pour la Coupe de la Ligue. Ces clubs peuvent soit affronter des équipes U21 en Coupe de la Ligue, soit ne pas participer du tout au tournoi. Comparez cela à Liverpool, qui a aligné une équipe U21 tandis que l’équipe principale a participé à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2019.

Le rapport du journal The Times mentionne également qu’un nombre accru de matchs de Ligue des champions à partir de 2024 rend le défi plus difficile.

Il est probable que les clubs de Premier League ne prennent aucune décision mercredi. Il y a encore beaucoup dans l’air. De plus, les clubs doivent également discuter de la manière d’augmenter le partage des bénéfices avec les clubs des niveaux inférieurs, ce que le gouvernement entre en jeu.

Cette réunion vise davantage à établir le sens général de la position des clubs de Premier League sur une variété de questions.

PHOTO : Imago / Pro Sports Images