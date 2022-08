Les clubs de Premier League cesseront de se mettre à genoux avant chaque match

Londres (AFP) – Les joueurs de football de Premier League anglaise ne prendront plus le genou avant chaque match de la saison à venir, limitant le geste antiraciste à certains matchs, indique un communiqué mercredi.

“Nous avons décidé de sélectionner des moments significatifs pour prendre le genou au cours de la saison afin de souligner notre unité contre toutes les formes de racisme, et ce faisant, nous continuons à faire preuve de solidarité pour une cause commune”, ont déclaré les capitaines de club dans l’annonce sur la Premier League. site Internet.

La Premier League a déclaré qu’elle soutenait la décision des capitaines et qu’elle élèverait les messages antiracistes dans le cadre de sa campagne “No Room for Racism” – des mots qui figurent déjà sur les manches des joueurs.

Les joueurs de Premier League ont commencé à prendre le genou au début de chaque match en juin 2020, lorsque la saison a repris suite à un arrêt de Covid, un mois après le meurtre aux États-Unis de George Floyd.

L’ancien quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick a commencé à s’agenouiller pour protester contre l’injustice raciale en 2016, et le geste est devenu un spectacle familier dans toute une gamme de sports depuis le meurtre de Floyd par un policier américain.

Mais plusieurs joueurs de Premier League ont déclaré que le geste perdait de son impact – et certains politiciens de droite en Grande-Bretagne ont critiqué son identification avec le mouvement de protestation Black Lives Matter.

Plutôt que chaque match, les joueurs de Premier League ont l’intention de prendre le genou lors du premier tour de la saison de ce week-end, et avant les tours de match dédiés «No Room for Racism» en octobre et mars.

Les capitaines ont déclaré qu’ils l’observeraient également avant les matches du Boxing Day, le dernier jour de la saison et avant les finales de la FA Cup et de la League Cup.