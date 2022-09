Les clubs de Premier League battent un record de dépenses en 1,9 milliard de livres sterling

Les clubs de Premier League ont brisé leur record de dépenses en une saison lors d’une incroyable frénésie de 1,9 milliard de livres sterling (2,1 milliards de dollars) pendant la fenêtre estivale.

Le Sports Business Group de Deloitte a estimé que les dépenses brutes des 20 clubs anglais de haut niveau pendant la fenêtre de transfert qui s’est terminée jeudi étaient les plus élevées de l’histoire de la compétition.

Malgré la crise du coût de la vie qui sévit en Grande-Bretagne, les équipes de Premier League n’avaient besoin que d’une seule fenêtre pour franchir la barre des 1,86 milliard de livres sterling fixée pour les périodes de transfert d’été et d’hiver combinées au cours de la saison 2017-18.

Selon Deloitte, les dépenses brutes sur un total de 169 joueurs étaient également supérieures de 34% au record précédent pour une seule fenêtre de 1,4 milliard de livres sterling à l’été 2017.

Il était de 67% supérieur aux dépenses totales de la fenêtre d’été de la Premier League de l’an dernier, qui s’élevaient à 1,1 milliard de livres sterling.

“Les dépenses brutes étaient si élevées parmi les clubs de Premier League cet été qu’avant la fenêtre de transfert de janvier de cette saison, la saison 2022/23 a déjà les dépenses de transfert les plus élevées depuis le début de la saison à deux fenêtres, dépassant le record précédent de 3 par cent (1,86 milliard de livres sterling en 2017/18) », a déclaré Deloitte.

Neuf clubs de Premier League ont dépensé plus de 100 millions de livres sterling chacun alors que les dépenses se sont considérablement redressées après deux saisons de déclin causées par les retombées financières du coronavirus.

Au total, la Premier League a dépensé plus que la Liga espagnole, la Serie A italienne et la Bundesliga allemande réunies.

Tim Bridge, associé principal du Sports Business Group de Deloitte, a déclaré : « Le niveau record des dépenses au cours de cette fenêtre de transfert est une indication claire de la confiance des clubs de Premier League, alors que les fans reviennent dans les stades et qu’un nouveau cycle de diffusion commence.

“C’est désormais devenu partie intégrante de la Premier League que les clubs sont prêts à payer des sommes importantes pour maximiser leurs performances.

“Cette saison, le désir d’acquérir des talents de joueur a atteint de nouveaux sommets alors que la pression pour que les clubs restent dans la compétition est plus forte que jamais.”

folie de Chelsea

La nouvelle propriété à Chelsea, avec le consortium de Todd Boehly prenant le relais de Roman Abramovich, a agi comme un catalyseur de l’augmentation des dépenses.

Avec une folie de 255 millions de livres sterling, Chelsea a dépensé plus dans une fenêtre que n’importe quelle équipe de l’histoire de la Premier League.

Leurs dépenses étaient de 53 millions de livres sterling de plus que Manchester United, qui était le deuxième plus gros dans cette fenêtre avec 202 millions de livres sterling.

La signature par United de 82 millions de livres sterling de l’attaquant de l’Ajax Antony le jour de la date limite était le quatrième transfert le plus important de l’histoire de la Premier League.

La décision de Liverpool pour l’attaquant de Benfica, Darwin Nunez, pourrait éventuellement battre ces frais, la dépense initiale de 67 millions de livres sterling pouvant atteindre 85 millions de livres sterling en fonction des clauses contractuelles et des ajouts.

Le plus gros contrat de Chelsea au cours de la fenêtre a été l’achat de 70 millions de livres sterling du défenseur français Wesley Fofana de Leicester.

Boehly a également financé les déménagements de Marc Cucurella (60 millions de livres sterling), Raheem Sterling (50 millions de livres sterling), Kalidou Koulibaly (33 millions de livres sterling) et Pierre-Emerick Aubameyang (10,3 millions de livres sterling).

À Old Trafford, Casemiro (60 millions de livres sterling) et Lisandro Martinez (51 millions de livres sterling) ont rejoint Antony dans le top 10 des signatures les plus chères de United de tous les temps.

Les champions de Manchester City ont renforcé leur équipe avec le transfert de 50 millions de livres sterling de l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, qui a déjà commencé à rembourser ces frais avec neuf buts en cinq matchs.

L’attaquant de Newcastle Alexander Isak et le milieu de terrain de West Ham Lucas Paqueta faisaient partie des sept joueurs à signer pour plus de 50 millions de livres sterling cet été, tandis que 19 joueurs ont été signés pour 30 millions de livres sterling ou plus.

Même Nottingham Forest, de retour en Premier League pour la première fois depuis 1999, a enregistré une dépense brute de 126 millions de livres sterling pour 21 joueurs étonnants.

Ce n’était que la troisième fois que Deloitte signalait qu’un club dépensait plus de 100 millions de livres sterling immédiatement après sa promotion en Premier League.

